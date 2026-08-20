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La propuesta que Adrián Suar le hizo a Araceli González para El Trece tras haberse reconciliado

Adrián Suar le hizo una propuesta profesional a su ex, Araceli González, luego de haber firmado la paz.

20 ago 2026, 18:06
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La propuesta que Adrián Suar le hizo a Araceli González para El Trece tras haberse reconciliado.

La propuesta que Adrián Suar le hizo a Araceli González para El Trece tras haberse reconciliado.

La propuesta que Adrián Suar le hizo a Araceli González para El Trece tras haberse reconciliado.

La propuesta que Adrián Suar le hizo a Araceli González para El Trece tras haberse reconciliado.

Tras años de distancia y varios cruces públicos, Adrián Suar y Araceli González lograron reconstruir el vínculo y la reconciliación ya tiene un nuevo capítulo: una propuesta laboral. Así lo reveló Ángel de Brito en Bondi Live, quien contó los detalles de este acercamiento entre los actores.

"Yo la invitaba a Araceli siempre a El Trece, siempre, a BdV y a LAM, y ella me decía: 'mientras esté esa persona, yo no piso El Trece'. Nos daba móviles, hacíamos notas, pero no venía al piso", comenzó relatando el conductor, dando cuenta de la tensión que existía años atrás entre ambos.

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Sin embargo, el clima cambió por completo: "Se reconciliaron y Suar le propuso conducir un magazine en las mañanas de El Trece, después del programa de Moria Casán", reveló De Brito sobre la posibilidad laboral que le habría acercado el propio Suar a su ex. Por el momento, según contó el conductor, "Araceli, por ahora, no contestó".

La noticia se da en medio del reencuentro público entre ambos, que quedó expuesto semanas atrás cuando Araceli asistió al estreno de la obra Sottovoce de Suar en el Teatro El Nacional, acompañada de sus hijos Toto Kirzner y Florencia Torrente. En esa ocasión, la actriz había contado que fue ella quien dio el primer paso para reconstruir el vínculo: "Por suerte estamos muy bien disfrutando de este momento, revinculándonos como familia. Yo di el primer paso, yo lloro y avanzo, es así. Es un trabajo de muchos años, no fue de golpe".

Qué dijo Araceli González del reencuentro y reconciliación con Adrián Suar

Araceli González reveló cómo se dio el acercamiento con su ex Adrián Suar en el estreno de la obra Sottovoce tras años de distancia y enfrentamiento público.

"Por suerte estamos muy bien disfrutando de este momento, revinculándonos como familia. Yo di el primer paso, yo lloro y avanzo, es así. Es un trabajo de muchos años, no fue de golpe", detalló la actriz feliz por la paz que alcanzaron.

"Es un momento muy lindo, tuvimos una cena preciosa los tres, nos reímos mucho, fue muy emocionante y ahí nos invitó a venir a todos. En lo personal tomé la iniciativa por mi hijo, no quiero más preguntas incómodas para él en su vida", continuó.

Araceli González contó que su pareja Fabián Mazzei también estaba invitado al evento pero que optaron por ir con calma en la nueva etapa: "Fabi estaba invitado pero no, consideramos que hoy era así por una cuestión de enlace, vamos de a poco. Sino ya los ravioles el domingo", se sinceró.

     

 

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