La propuesta que Adrián Suar le hizo a Araceli González para El Trece tras haberse reconciliado.

Qué dijo Araceli González del reencuentro y reconciliación con Adrián Suar

Araceli González reveló cómo se dio el acercamiento con su ex Adrián Suar en el estreno de la obra Sottovoce tras años de distancia y enfrentamiento público.

"Por suerte estamos muy bien disfrutando de este momento, revinculándonos como familia. Yo di el primer paso, yo lloro y avanzo, es así. Es un trabajo de muchos años, no fue de golpe", detalló la actriz feliz por la paz que alcanzaron.

"Es un momento muy lindo, tuvimos una cena preciosa los tres, nos reímos mucho, fue muy emocionante y ahí nos invitó a venir a todos. En lo personal tomé la iniciativa por mi hijo, no quiero más preguntas incómodas para él en su vida", continuó.

Araceli González contó que su pareja Fabián Mazzei también estaba invitado al evento pero que optaron por ir con calma en la nueva etapa: "Fabi estaba invitado pero no, consideramos que hoy era así por una cuestión de enlace, vamos de a poco. Sino ya los ravioles el domingo", se sinceró.