Nora Colosimo asumió que Wanda Nara filmó a sus hijas llorando y explicó por qué: "Tuvo que hacerlo"

Si bien Colosimo no reveló quién filtró el video, Fernanda Iglesias había señalado en Puro Show (eltrece) a Elba Marcovecchio, abogada de Icardi, como la presunta responsable de hacer llegar el material a los medios. En aquel entonces, la letrada se había cruzado con Ana Rosenfeld, abogada de la mediática, en una audiencia por los alimentos adeudados.

Qué dijo Mauro Icardi sobre el video de sus hijas llorando

Luego de que el video de Francesca e Isabella, las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, se viralizara en redes sociales, el futbolista reaccionó con dureza y cuestionó la exposición de las menores. El material, que había sido mencionado por Fernanda Iglesias, muestra a las niñas llorando junto a su madre y su abuela, Nora Colosimo, en medio de un momento de tensión.

A través de sus redes sociales, Icardi apuntó contra quienes, según su postura, habrían intentado influenciar a sus hijas para que hablaran en su contra: “Ahora que se filtró en las redes sociales el famoso video de mis hijas llorando, gritando y enfrentándose a dos mujeres adultas, quizás llegó el momento de que muchos dejen de mirar para otro lado ”.

“Dónde estuvo esa preocupación durante estos dos años, mientras se hicieron públicos videos de la intimidad de mis hijas enviados por su propia madre? Dónde estaba la protección de dos menores cuando su vida privada se transformaba en contenido televisivo por un poco de rating? ”, cuestionó la exposición mediática de las menores.

En su descargo, también reclamó que se tengan en cuenta los informes de los organismos que intervinieron en el conflicto: “Nunca vi el mismo despliegue para hablar de los informes del Ministerio Público Tutelar, del Defensor de Menores o de las profesionales que atendieron a mis hijas ”.

“Después de dos años, espero que alguna vez la prioridad deje de ser el dinero, las amenazas económicas, el circo mediático y los intereses de los adultos, y pase a ser realmente el bienestar de mis hijas ”, pidió al juez que priorice el bienestar de las niñas.

Finalmente, aseguró que continuará defendiendo a sus hijas y cerró con una fuerte frase: “Mis hijas no son un instrumento. No son contenido para la televisión. Y no son un arma para destruir a su padre ”.