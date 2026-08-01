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La efusiva reacción de Facundo Arana al ver las fotos de María Susini en ropa interior

Facundo Arana y María Susini se reconciliaron y dejaron más que claro el gran momento que atraviesan en las redes sociales. La modelo compartió una serie de fotos en ropa interior y el actor no dudó en demostrar públicamente toda su admiración hacia ella.

1 ago 2026, 18:09
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La efusiva reacción de Facundo Arana al ver las fotos de María Susini en ropa interior

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La efusiva reacción de Facundo Arana al ver las fotos de María Susini en ropa interior

María Susini publicó una producción en la que se la ve posando sobre una cama y recibió una gran cantidad de elogios por su belleza y sensualidad. Pero quien más llamó la atención con su reacción fue Facundo Arana, que no dudó en demostrar públicamente su admiración por la modelo.

El padre de sus tres hijos comentó la publicación con cinco emojis de fuego y además decidió compartir nuevamente las imágenes en sus redes sociales, un gesto que volvió a confirmar la buena sintonía entre ambos tras su reciente reconciliación.

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La reacción del actor fue celebrada por los seguidores de la pareja, quienes destacaron el vínculo que mantienen. “ Amamos los fueguitos de Arana. Hermosa pareja ”, escribió una usuaria, reflejando el cariño de muchos fanáticos que siguen de cerca cada aparición pública de ambos.

Además, la publicación de Susini cosechó cientos de comentarios por parte de sus seguidores, entre los que se destacaron mensajes como: “Sensualidad y belleza en todo su esplendor”, “¡Divina! Este verano la vi cómo trata con la gente en la vida cotidiana y la verdad que súper amable y cero diva, una Diosa que no se la cree” y “Sos tan bella por fuera y por dentro”.

Cómo fue la reconciliación de Facundo Arana y María Susini

El 11 de junio, en LAM (América TV), Pepe Ochoa reveló que Facundo Arana y María Susini decidieron darse una nueva oportunidad luego de la separación que habían atravesado a comienzos de este año.

Según contó el periodista, la reconciliación fue un proceso que se dio con el paso del tiempo. "Me llegó una información y a partir de ahí empecé a seguir la ruta de este tema", explicó, y aseguró que el actor siempre tuvo intenciones de continuar junto a la madre de sus hijos.

Ochoa detalló que, tras la distancia, distintas situaciones familiares hicieron que volvieran a acercarse. "En el último tiempo empezaron a conectar de nuevo y decidieron volver a apostar al amor", señaló. Además, remarcó que ambos compartieron 20 años de relación, tienen hijos en común y atravesaron varias crisis.

Por último, el periodista contó el dato que confirmó la reconciliación: " Facundo nunca se quiso separar y María dio el visto bueno de: 'Volvamos a probar'".

En pocas palabras

  • Facundo Arana y María Susini: La pareja reafirmó su reconciliación con gestos públicos de admiración mutua en redes sociales.
  • Producción de Susini: La modelo compartió fotos en ropa interior, generando halagos de sus seguidores y una efusiva reacción de Arana.
  • Reacción del actor: Arana comentó la publicación con emojis de fuego y compartió las imágenes, recibiendo comentarios positivos de los fans.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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