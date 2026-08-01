La efusiva reacción de Facundo Arana al ver las fotos de María Susini en ropa interior

Cómo fue la reconciliación de Facundo Arana y María Susini

El 11 de junio, en LAM (América TV), Pepe Ochoa reveló que Facundo Arana y María Susini decidieron darse una nueva oportunidad luego de la separación que habían atravesado a comienzos de este año.

Según contó el periodista, la reconciliación fue un proceso que se dio con el paso del tiempo. "Me llegó una información y a partir de ahí empecé a seguir la ruta de este tema", explicó, y aseguró que el actor siempre tuvo intenciones de continuar junto a la madre de sus hijos.

Ochoa detalló que, tras la distancia, distintas situaciones familiares hicieron que volvieran a acercarse. "En el último tiempo empezaron a conectar de nuevo y decidieron volver a apostar al amor", señaló. Además, remarcó que ambos compartieron 20 años de relación, tienen hijos en común y atravesaron varias crisis.

Por último, el periodista contó el dato que confirmó la reconciliación: " Facundo nunca se quiso separar y María dio el visto bueno de: 'Volvamos a probar'".