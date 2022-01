Habló la madre Fernando Báez Sosa: "Espero que la Justicia les dé la pena máxima a los asesinos de mi hijo"

El jucio por el cual hay ocho rugbiers detenidos imputados fue establecido para enero de 2023 en los tribunales de Dolores.

En declaraciones a la agencia Télam, la madre de Fernando consideró que "lo que le hicieron no tiene perdón". "A mi hijo no le dieron la oportunidad para defenderse. Jamás volveremos a abrazarnos", sostuvo la mujer.

Por el crimen del joven estudiante de abogacía están detenidos e imputados ocho rugbiers: Máximo Thomsen (22), Ciro Pertossi (21), Luciano Pertossi (20), Lucas Pertossi (22), Enzo Comelli (21), Matías Benicelli (22), Blas Cinalli (20) y Ayrton Viollaz (22). Además fueron sobreseídos Juan Guarino (21) y Alejo Milanesi (21).

"No puedo creer que chicos de la misma edad de Fer lo hayan matado. No me entra en la cabeza", aseveró.

Además, confesó que cada vez que ve el video donde golpean y matan a su hijo, el dolor que se siente "es terrible".

El martes habrá un acto por el crimen de Fernando Báez Sosa

Al cumplirse dos años del hecho, Graciela y su esposo Silvino convocaron a un acto interreligioso en el lugar donde fue asesinado su hijo.

El mismo será el martes a las 19, en Avenida 3 y Paseo 102, de Villa Gesell, frente al bolicue "Le Brique", donde se pedirá "por la paz, la Justicia y contra la violencia".

Será la primera vez que Graciela y Silvino estarán en el mismo sitio donde su hijo fue asesinado.

La mujer sostuvo que aún no sabe cómo se sentirá al estar allí, pero aseguró que espera "ser fuerte" para asistir al sitio y continuar pidiendo "Justicia por Fernando".

"Estamos muy tristes, imposible de poder aceptar y de creer lo que ha ocurrido con nuestro hijo. Se van a cumplir dos años de su brutal asesinato y para mí es como que no corre el tiempo", expresó, y agregó que aquel 18 de enero, junto a su esposo "recibimos la peor noticia de nuestras vidas que es el asesinado de Fernando".

"Tratamos de ser fuertes, pero no es nada fácil. Es algo que no le deseo a ninguna familia. Perdimos lo mejor, con él se fue nuestra alegría. Nada tiene sentido para nosotros. Este dolor es para siempre. Fernando nunca regresará a nuestras vidas", aseveró.