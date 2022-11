“A mí lo que me enojó y lo que me llevó a esta situación fue que me presenté muchas veces en el establecimiento pidiendo que a esta situación de acoso, de bullying y de maltrato verbal y físico hacia mi hijo de parte de alumnos de años superiores se le diera un corte definitivo”, dijo.

Y agregó: “Mi hijo iba a explotar o iba a ser lastimado. A él le pegaron entre cuatro compañeros de cuarto año, llegó un día a casa todo ensangrentado. Esto se lo comuniqué a las autoridades de la escuela y nunca me dieron respuesta. Me dijeron que no podían intervenir porque eran menores”.

“Yo le dije a mi hijo que no se defendiera ni contestara las agresiones. Estas son las consecuencias. Antes de entrar desbordada al curso pedí que por favor frenaran a los chicos que molestaban a mi hijo. La respuesta del preceptor fue insultarnos a mi hijo y a mí”, argumentó anoche en diálogo con Telefe.

Y concluyó: “Lo que hice fue defender a mi hijo, no fue la manera más adecuada de terminar esta situación”.

Una madre entró a un aula y golpeó al alumno que le hacía bullying a su hijo: cómo ocurrió

Este miércoles, Romina ingresó al aula en una escuela de General Roca donde cursaba su hijo y atacó a trompadas al compañero que el chico señaló como su acosador.

Durante el violento episodio, que se registró en el Centro de Educación Media (CEM) número 1, también resultó lesionado un preceptor.

La agresión fue registrada en un video que comenzó cuando la mujer se presentó en un aula del establecimiento situado en San Martín y Sarmiento.

"Ya estoy podrida, vine 10 millones de veces", exclama en las imágenes la mujer, desde el sector del pizarrón, mientras le pide a su hijo que le señala quien lo molesta.

El chico, de nombre Benjamín, apunta a un compañero que se encontraba en el fondo del aula. La madre se dirigió hacia él y lo atacó a golpes.

El director del establecimiento, Lucas Franck, sostuvo que se trató de "un proceder que no corresponde, la normativa es muy clara. Hay deberes y derechos de padres, estudiantes y docentes".

En diálogo con el portal del diario Río Negro, el docente señaló que la madre agresora había sido citada en varias ocasiones a la escuela por esa situación y no había asistido. "No es menor lo que hoy sucedió. Todos los actores deben cumplir con la normativa vigente", enfatizó.

Según el portal local La Verdad, que se difunde por la red social Facebook, varios miembros de la comunidad estudiantil del establecimiento contradijeron la versión de la madre.

Indicaron que el hijo de la mujer llegó al establecimiento a mediados de año y tuvo muchos problemas con otros alumnos del curso. Inclusive, mencionan que fue protagonista de una pelea, que tuvo como resultado que otro chico debió ser hospitalizado. Una alumna también refirió que nunca hubo una situación de bullying hacia ese alumno en cuestión.