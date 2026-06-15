Al menos 11 muertos y graves daños en una histórica catedral tras un ataque ruso sobre Kiev

Según constató la agencia AFP, una de las fachadas del templo sufrió importantes destrozos y parte del techo quedó destruida. Más de diez dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para controlar las llamas.

Catedral de la Dormición 2 El complejo religioso, fundado en el siglo XI, posee un valor simbólico central para los fieles ortodoxos de Ucrania y Rusia. (Foto: Reuters)

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, confirmó los daños en el edificio religioso. Posteriormente, la Unesco condenó el ataque y señaló que la catedral sufrió deterioros tanto en su estructura exterior como en espacios interiores.

“El ataque causó importantes daños en el exterior y el interior de la catedral de la Dormición”, indicó el organismo internacional, que además ofreció asistencia técnica para evaluar el alcance de las afectaciones.

Cruce de acusaciones entre Kiev y Moscú

El Ministerio de Defensa ruso informó que durante la noche se realizó un “bombardeo masivo” contra objetivos militares en Kiev, Járkov y la región de Dnipropetrovsk. Sin embargo, negó haber atacado deliberadamente el complejo monástico.

Desde Moscú sostuvieron que el incendio en la catedral habría sido provocado por un misil antiaéreo Patriot utilizado por Ucrania.

Catedral de la Dormición 3

La versión fue rechazada por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien aseguró que el monasterio fue alcanzado de manera intencional por drones rusos.

El mandatario calificó el hecho como “uno de los crímenes más graves de Rusia contra la cultura cristiana hasta la fecha” y denunció que el ataque estuvo dirigido específicamente contra el patrimonio histórico y religioso del país.

Un símbolo religioso en medio de la guerra

El Monasterio de las Cuevas de Kiev se encuentra en el centro de las tensiones religiosas y políticas que profundizó la guerra iniciada en 2022. En los últimos años, varias de sus dependencias fueron escenario de disputas entre autoridades ucranianas y sectores eclesiásticos vinculados históricamente al Patriarcado de Moscú.

La Iglesia Ortodoxa de Ucrania rompió formalmente sus vínculos con Moscú tras el inicio de la invasión rusa. Dos años después, el Gobierno ucraniano prohibió la actividad de la rama de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el país.

Catedral de la Dormición 4 El Monasterio de las Cuevas de Kiev se encuentra en el centro de las tensiones religiosas y políticas que profundizó la guerra iniciada en 2022. (Foto: Reuters)

En ese contexto, el presidente francés, Emmanuel Macron, condenó el ataque contra el complejo religioso.

“Al igual que la guerra de agresión que Rusia lleva a cabo contra Ucrania desde hace más de cuatro años, nada justifica este ataque contra nuestro patrimonio universal”, escribió en X.

Macron ataque Catedral Dormición

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó durante la noche 70 misiles y 611 drones, la mayoría dirigidos contra Kiev. Las defensas ucranianas afirmaron haber interceptado 50 misiles y 582 drones antes de que alcanzaran sus objetivos.

El pedido de Zelenski al G7 y una nueva propuesta a Putin

Tras la ofensiva, Zelenski reclamó una respuesta más firme de los líderes del G7, reunidos en Francia. El presidente ucraniano pidió incrementar la presión internacional sobre Moscú y reforzar la asistencia militar destinada a la defensa aérea de Ucrania.

Al mismo tiempo, volvió a plantear la posibilidad de mantener una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin. Según explicó, durante una conversación telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump analizaron la posibilidad de concretar ese encuentro en Estados Unidos.

Zelenski ataque Rusia

"Ayer (domingo), hablamos con el presidente Trump de que podría organizarse una reunión de este tipo en Estados Unidos, en un formato en el que a Putin le resultaría mucho más difícil negarse", afirmó Zelenski en un mensaje difundido en la red social X.