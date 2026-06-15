El ácido palito de Elba Marcovecchio a Wanda Nara en plena disputa con Mauro Icardi: "No hacía vivos..."

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Cómo fue el fin de semana de Mauro Icardi con sus hijas

El fin de semana de Mauro Icardi en la Argentina estuvo marcado por el tiempo que compartió con sus hijas, Francesca e Isabella, en medio de la disputa judicial y mediática que mantiene con Wanda Nara. Instalado en el país junto a Eugenia "la China" Suárez, el futbolista aprovechó los días para reencontrarse con las menores y participar de distintas actividades familiares.

Uno de los planes familiares tuvo lugar en una cancha de hockey, donde el delantero acompañó a Rufina, la hija mayor de la China, durante una competencia deportiva. Allí también estuvieron presentes las pequeñas, quienes siguieron el partido junto a su padre y la actriz.

Las imágenes fueron difundidas por Paula Varela, periodista de Intrusos (América TV), a través de sus redes sociales. En una de las postales se observa al grupo alentando desde un palco mientras seguían el desempeño de Rufina Cabré. "Esta mañana todos apoyando a Rufi en su partido", escribió al compartir el material.

IG China Suárez e hijas de Wanda 1

La jornada contó además con la presencia de Nicolás Cabré, quien se acercó para acompañar a su hija en la actividad deportiva. Más tarde, otra de las fotografías llamó especialmente la atención en las redes sociales, ya que mostró una escena de cercanía entre Suárez, Mauro y una de las hijas de la conductora, protagonizando un cálido "abrazo familiar" que rápidamente generó comentarios entre los usuarios.