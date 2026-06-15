El ácido palito de Elba Marcovecchio a Wanda Nara en plena disputa con Mauro Icardi: "No hacía vivos..."

En medio de la extensa batalla judicial que mantienen Mauro Icardi y Wanda Nara, Elba Marcovecchio volvió a pronunciarse públicamente sobre el conflicto que enfrenta a la expareja por cuestiones vinculadas a sus hijas, Francesca e Isabella.
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Elba Marcovecchio estuvo como invitada en LAM y se mostró contundente al hablar de la disputa judicial que enfrentan Mauro Icardi y Wanda Nara por sus hijas.
En medio de la extensa batalla judicial que mantienen Mauro Icardi y Wanda Nara, Elba Marcovecchio volvió a pronunciarse públicamente sobre el conflicto que enfrenta a la expareja por cuestiones vinculadas a sus hijas, Francesca e Isabella.
La abogada estuvo como invitada en LAM (América TV), donde respondió a varias de las acusaciones que surgieron en torno al futbolista y defendió su postura respecto de la relación que mantiene con las menores. Durante la entrevista, Marcovecchio hizo foco en el rol paterno de su representado, al que consideró como intachable.
"Represento a un excelente papá, presente. Como toda persona tiene sus cosas que hace bien y las que puede mejorar. Ha sido un papá ultrapresente cuando estuvo en Turquía, a cargo de las nenas, incluso de los varones. No hacía vivos en Instagram de su paternidad y rol paterno", sostuvo la abogada, con una indirecta a la mediática.
La letrada también fue consultada por Pilar Smith acerca de la polémica en torno a la cuota alimentaria y explicó que la discusión involucra aspectos jurídicos más amplios que todavía se encuentran en debate: "Es un tema complejo porque cuando uno lo pone en un postulado solo, se saca al contexto. No es un debate por si o por no. Hay alimentos que son provisorios fijados con una competencia que está discutida, y no hay demanda de alimentos que se haya iniciado en una jurisdicción competente cuando la señora Nara tiene abogados en Argentina, Italia y Turquía. No le faltan recursos".
El fin de semana de Mauro Icardi en la Argentina estuvo marcado por el tiempo que compartió con sus hijas, Francesca e Isabella, en medio de la disputa judicial y mediática que mantiene con Wanda Nara. Instalado en el país junto a Eugenia "la China" Suárez, el futbolista aprovechó los días para reencontrarse con las menores y participar de distintas actividades familiares.
Uno de los planes familiares tuvo lugar en una cancha de hockey, donde el delantero acompañó a Rufina, la hija mayor de la China, durante una competencia deportiva. Allí también estuvieron presentes las pequeñas, quienes siguieron el partido junto a su padre y la actriz.
Las imágenes fueron difundidas por Paula Varela, periodista de Intrusos (América TV), a través de sus redes sociales. En una de las postales se observa al grupo alentando desde un palco mientras seguían el desempeño de Rufina Cabré. "Esta mañana todos apoyando a Rufi en su partido", escribió al compartir el material.
La jornada contó además con la presencia de Nicolás Cabré, quien se acercó para acompañar a su hija en la actividad deportiva. Más tarde, otra de las fotografías llamó especialmente la atención en las redes sociales, ya que mostró una escena de cercanía entre Suárez, Mauro y una de las hijas de la conductora, protagonizando un cálido "abrazo familiar" que rápidamente generó comentarios entre los usuarios.