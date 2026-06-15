Caso Loan: comienza el juicio oral con 17 imputados y sigue la incógnita de qué pasó con el niño

El Tribunal Oral Federal encargado del debate estará conformado por los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belforte y Simón Pedro Bracco.

Durante el juicio se intentará determinar el grado de participación de cada uno de los imputados y esclarecer qué sucedió con Loan, cuyo destino sigue sin conocerse desde su desaparición en junio de 2024.

El planteo de la defensa

Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, localidad de 9 de Julio, Corrientes, durante un almuerzo familiar. Desde entonces, la Justicia no logró establecer qué ocurrió ni determinar su paradero.

En declaraciones realizadas este viernes a A24, la fiscal general Tamara Pourcel apuntó contra los principales acusados y no descartó que el menor pueda estar con vida.

La funcionaria sostuvo que el nene “no se perdió ni se alejó por sus propios medios, sino que lo sustrajeron de la custodia de su padre ese día”, al afirmar que el caso responde a una lógica de crimen organizado y planificación.

En ese marco, Pourcel afirmó que existiría una coautoría entre los principales detenidos que participaron del almuerzo, entre ellos Antonio Benítez y Laudelina Peña, tíos de Loan.

También están imputados el matrimonio integrado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava, además de Daniel Ramírez y Mónica Millapi, todos bajo investigación por su presunto rol en el hecho.

Uno de los elementos centrales de la causa son las pericias odoríferas realizadas con perros rastreadores, que habrían marcado rastros de Loan primero en la camioneta de Pérez y Caillava y luego en un Ford Ka rojo vinculado a la investigación. A esto se suman registros telefónicos, movimientos de vehículos en la franja horaria crítica e inconsistencias en las primeras declaraciones del entorno cercano.

Otro punto clave es el hallazgo de una zapatilla del niño en la zona del naranjal, considerado el epicentro del caso. Para la fiscalía, por la distancia y las condiciones del terreno, el menor no habría podido llegar por sus propios medios.

En la denominada “zona cero”, que incluye el naranjal y la vivienda de la abuela Catalina, la reciente inspección ocular permitió reconstruir el terreno y reforzar la hipótesis de una sustracción.

El análisis del lugar, junto con las pruebas odoríferas, fortalece la teoría de que Loan fue sustraído de manera planificada.

“Esperamos que alguno de ellos se pueda quebrar. Estamos seguros de que saben qué pasó con Loan”, expresó la fiscal.

Consultada sobre si aún existen posibilidades de que el nene continúe con vida, Pourcel sostuvo que “puede estarlo, no descartamos ninguna hipótesis”, aunque aclaró que la investigación sigue bajo análisis en la fiscalía de Goya.

Los principales acusados de la desaparición de Loan

La causa llega a debate oral con 17 imputados divididos en dos bloques: el núcleo principal (7 personas acusadas por sustracción y ocultamiento del menor en el marco del almuerzo) y el grupo de encubrimiento y entorpecimiento de la investigación (10 personas).

Laudelina Peña: tía paterna de Loan, señalada como una de las principales acusadas e investigada por haber modificado su versión de los hechos en distintas etapas de la causa.

Bernardino Antonio Benítez: tío político político de Loan, señalado por su participación en el traslado hacia la zona del naranjal, donde el niño fue visto por última vez entre las 14:20 y las 14:30.

Daniel Oscar Ramírez (“Fierrito”) y Mónica del Carmen Millapi: amigos de la abuela Catalina, presentes en el almuerzo y en el desplazamiento hacia el naranjal junto a Loan, con contradicciones en sus declaraciones sobre el recorrido y la actividad realizada.

María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez: señalados por su presencia en el almuerzo y fuertemente incriminados por pericias odoríferas con perros rastreadores, movimientos vehiculares y registros telefónicos en la franja horaria clave; la hipótesis los ubica como posibles receptores del menor.

Walter Adrián Maciel: ex comisario de 9 de Julio, acusado de participación como partícipe necesario en la sustracción y ocultamiento, además de irregularidades en los primeros operativos de búsqueda.

En tanto, por la investigación paralela serán sometidos a juicio Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación.