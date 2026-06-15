Apostó US$1 millón a que España le ganaba a Cabo Verde y perdió todo

El desarrollo del partido cambió por completo el escenario. Cabo Verde consiguió un empate que se convirtió en una de las grandes sorpresas del comienzo de la Copa del Mundo y dejó sin efecto la apuesta.

Como consecuencia, el usuario perdió prácticamente la totalidad de la inversión realizada, una situación que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó repercusión dentro de la comunidad de apuestas y criptomonedas.

Lamine Yamal Cabo Verde consiguió un empate que se convirtió en una de las grandes sorpresas del comienzo de la Copa del Mundo. (Foto: Reuters)

El empate terminó con ganancia millonaria

Mientras un usuario sufría una pérdida cercana al millón de dólares, otro protagonizó una de las operaciones más exitosas registradas hasta el momento durante el torneo.

El apostador, identificado como “Fishalive”, decidió posicionarse en sentido contrario al consenso mayoritario del mercado.

Polymarket funciona como una plataforma en la que los participantes compran posiciones sobre posibles resultados futuros. En este caso, el usuario eligió la opción que contemplaba que España no ganara el partido, una alternativa que antes del encuentro tenía pocas probabilidades según las cotizaciones.

De acuerdo con los datos difundidos por la plataforma, invirtió aproximadamente US$ 427.952 en posiciones vinculadas a una “No victoria de España”.

La jugada implicaba un riesgo considerable, aunque ofrecía un retorno potencial mucho más elevado en caso de concretarse una sorpresa.

Cabo Verde Un usuario invirtió aproximadamente US$ 427.952 en posiciones vinculadas a una “No victoria de España”. (Foto: Reuters)

Finalmente, el empate entre España y Cabo Verde le dio la razón. Tras la resolución oficial del mercado de predicciones, el usuario obtuvo una ganancia cercana a los US$ 4,7 millones.

La operación se convirtió en una de las más comentadas del Mundial 2026 y no tardó en viralizarse en redes sociales.