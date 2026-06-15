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Mundial 2026

Apostó US$1 millón a que España le ganaba a Cabo Verde y perdió todo

Un usuario perdió casi US$1 millón tras apostar al triunfo de España ante Cabo Verde, mientras otro ganó US$4,7 millones al jugar por el resultado contrario.

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Un usuario invirtió alrededor de US$ 1 millón en una apuesta a favor del triunfo español. (Foto: Reuters)

Un usuario invirtió alrededor de US$ 1 millón en una apuesta a favor del triunfo español. (Foto: Reuters)

El sorpresivo empate entre España y Cabo Verde en el Mundial 2026 no solo tuvo impacto en el desarrollo del torneo. El resultado también provocó una pérdida millonaria para un usuario que había apostado cerca de US$ 1 millón a la victoria del seleccionado europeo en una plataforma de predicciones.

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Antes del encuentro, España aparecía como una de las grandes favoritas para quedarse con los tres puntos. Las probabilidades del mercado reflejaban esa tendencia y llevaron a un apostador a realizar una jugada de alto riesgo en Polymarket.

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España aparecía como una de las grandes favoritas para quedarse con los tres puntos. (Foto: Reuters)

España aparecía como una de las grandes favoritas para quedarse con los tres puntos. (Foto: Reuters)

La apuesta por la victoria de España

Convencido de que el equipo dirigido por Luis de la Fuente cumpliría con los pronósticos, el usuario invirtió alrededor de US$ 1 millón en una apuesta a favor del triunfo español.

Sin embargo, la operación tenía una particularidad. A pesar de la fuerte suma desembolsada, la ganancia potencial era relativamente reducida. En caso de que España se quedara con la victoria, el beneficio estimado rondaba los US$ 85.000.

El desarrollo del partido cambió por completo el escenario. Cabo Verde consiguió un empate que se convirtió en una de las grandes sorpresas del comienzo de la Copa del Mundo y dejó sin efecto la apuesta.

Como consecuencia, el usuario perdió prácticamente la totalidad de la inversión realizada, una situación que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó repercusión dentro de la comunidad de apuestas y criptomonedas.

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Cabo Verde consiguió un empate que se convirtió en una de las grandes sorpresas del comienzo de la Copa del Mundo. (Foto: Reuters)

Cabo Verde consiguió un empate que se convirtió en una de las grandes sorpresas del comienzo de la Copa del Mundo. (Foto: Reuters)

El empate terminó con ganancia millonaria

Mientras un usuario sufría una pérdida cercana al millón de dólares, otro protagonizó una de las operaciones más exitosas registradas hasta el momento durante el torneo.

El apostador, identificado como “Fishalive”, decidió posicionarse en sentido contrario al consenso mayoritario del mercado.

Polymarket funciona como una plataforma en la que los participantes compran posiciones sobre posibles resultados futuros. En este caso, el usuario eligió la opción que contemplaba que España no ganara el partido, una alternativa que antes del encuentro tenía pocas probabilidades según las cotizaciones.

De acuerdo con los datos difundidos por la plataforma, invirtió aproximadamente US$ 427.952 en posiciones vinculadas a una “No victoria de España”.

La jugada implicaba un riesgo considerable, aunque ofrecía un retorno potencial mucho más elevado en caso de concretarse una sorpresa.

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Un usuario invirtió aproximadamente US$ 427.952 en posiciones vinculadas a una “No victoria de España”. (Foto: Reuters)

Un usuario invirtió aproximadamente US$ 427.952 en posiciones vinculadas a una “No victoria de España”. (Foto: Reuters)

Finalmente, el empate entre España y Cabo Verde le dio la razón. Tras la resolución oficial del mercado de predicciones, el usuario obtuvo una ganancia cercana a los US$ 4,7 millones.

La operación se convirtió en una de las más comentadas del Mundial 2026 y no tardó en viralizarse en redes sociales.

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