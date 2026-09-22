Quién era el futbolista de 34 años que murió en un accidente cuando iba a trabajar

Ruiz -tercero desde la izquierda- jugaba como delantero en El Rejunte FC (Foto: Tucgool - IG/@rejunte_paginaoficial22)

Dolor por la muerte del futbolista César “Tigre” Ruiz

La noticia generó una fuerte conmoción entre familiares, amigos, vecinos y compañeros del futbolista. La familia decidió realizar el velatorio en su propia casa y posteriormente sus restos fueron trasladados al cementerio de Los Ralos.

Desde El Rejunte FC publicaron un emotivo mensaje para despedirlo y destacaron el vínculo que Ruiz mantenía con el equipo. “Se nos va un hermano, alguien que no solo vestía la camiseta, sino que la sentía en lo más profundo”, expresaron desde la cuenta de Instagram del conjunto.

La muerte causó un impacto todavía mayor porque Ruiz había jugado y convertido un gol apenas días antes del accidente. El delantero había sido protagonista de la victoria por 3-0 ante Independiente de Tafí Viejo.

El comunicado de la Liga Tucumana tras la muerte de “El Tigre” Ruiz

La Liga Tucumana de Fútbol también expresó públicamente sus condolencias y recordó a Ruiz como jugador del Club Fundación APEF, institución que participa en la Primera División del Ascenso. “El Comité Ejecutivo de la Liga Tucumana de Fútbol lamenta profundamente el fallecimiento de César David Ruiz”, señaló la entidad.

Además, la Liga acompañó a sus familiares, seres queridos y compañeros de equipo ante la muerte del futbolista. Mientras la comunidad despide al delantero, la investigación judicial continúa para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque entre la motocicleta y la camioneta.