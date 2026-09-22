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Quién era el futbolista de 34 años que murió en un accidente cuando iba a trabajar

César Ruiz, jugaba en el El Rejunte FC y había sido figura el fin de semana en un partido ante Independiente de Tafí Viejo. Tenía tres hijos junto a su pareja.

El futbolista de 34 años que murió en un accid ente cuando iba a trabajar. (Foto: Tucgool - IG/@rejunte_paginaoficial22

El futbolista de 34 años que murió en un accid ente cuando iba a trabajar. (Foto: Tucgool - IG/@rejunte_paginaoficial22, mejorada con IA)

El fútbol tucumano atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de César David “Tigre” Ruiz, un futbolista amateur de 34 años que falleció este domingo en un accidente de tránsito en la Ruta 321, cuando se dirigía en moto a trabajar en la cosecha. Días antes había sido una de las figuras de su equipo y había convertido un gol.

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Ruiz era delantero y uno de los referentes de El Rejunte FC. El último fin de semana había marcado en la victoria por 3-0 frente a Independiente de Tafí Viejo por la Liga Tucumana. El jugador era muy conocido en Villa La Tercera, donde medios locales y personas de su entorno lo describieron como una persona muy querida e incluso como un “ídolo”. Tenía tres hijos junto a su pareja, Ivana.

El choque ocurrió este domingo alrededor de las 6.10 de la mañana sobre la Ruta 321, a unos 200 metros de la rotonda de Los Ralos, en Tucumán. Ruiz circulaba en una Honda CG New Titan roja y negra cuando, por circunstancias que todavía son investigadas, la motocicleta chocó contra una Toyota Hilux gris. Como consecuencia del fuerte impacto, el futbolista sufrió heridas de extrema gravedad y murió en el lugar.

En la moto también viajaba Víctor Rafael Ortiz, quien resultó herido y fue trasladado al Hospital Ángel C. Padilla para recibir atención médica. El conductor de la camioneta, por su parte, fue asistido en el Hospital de Los Ralos. La Unidad Fiscal de Homicidios N.º 2 dispuso la intervención de personal de Medicina Legal y Criminalística, también ordenó el secuestro de la moto y de la camioneta para realizar las pericias destinadas a determinar la mecánica del accidente.

Ruiz -tercero desde la izquierda- jugaba como delantero en El Rejunte FC (Foto: Tucgool - IG/@rejunte_paginaoficial22)

Ruiz -tercero desde la izquierda- jugaba como delantero en El Rejunte FC (Foto: Tucgool - IG/@rejunte_paginaoficial22)

Dolor por la muerte del futbolista César “Tigre” Ruiz

La noticia generó una fuerte conmoción entre familiares, amigos, vecinos y compañeros del futbolista. La familia decidió realizar el velatorio en su propia casa y posteriormente sus restos fueron trasladados al cementerio de Los Ralos.

Desde El Rejunte FC publicaron un emotivo mensaje para despedirlo y destacaron el vínculo que Ruiz mantenía con el equipo. “Se nos va un hermano, alguien que no solo vestía la camiseta, sino que la sentía en lo más profundo”, expresaron desde la cuenta de Instagram del conjunto.

La muerte causó un impacto todavía mayor porque Ruiz había jugado y convertido un gol apenas días antes del accidente. El delantero había sido protagonista de la victoria por 3-0 ante Independiente de Tafí Viejo.

El comunicado de la Liga Tucumana tras la muerte de “El Tigre” Ruiz

La Liga Tucumana de Fútbol también expresó públicamente sus condolencias y recordó a Ruiz como jugador del Club Fundación APEF, institución que participa en la Primera División del Ascenso. “El Comité Ejecutivo de la Liga Tucumana de Fútbol lamenta profundamente el fallecimiento de César David Ruiz”, señaló la entidad.

Además, la Liga acompañó a sus familiares, seres queridos y compañeros de equipo ante la muerte del futbolista. Mientras la comunidad despide al delantero, la investigación judicial continúa para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque entre la motocicleta y la camioneta.

En pocas palabras

  • Falleció César Ruiz: El futbolista de 34 años murió en un accidente cuando se dirigía a trabajar.
  • Figura del equipo:
Resumen generado por Thinkindot AI
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