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Conmoción por el crimen de un adolescente: qué pasó dentro de una casa familiar en una zona rural

La Justicia investiga como principal sospechoso al padrastro de la víctima, un hombre de 31 años. El joven asesinado, de 16 años, recibió un disparo de escopeta en la cabeza y murió en el lugar.

Qué pasó dentro de una casa familiar en una zona rural. (Foto: creada con IA)

Qué pasó dentro de una casa familiar en una zona rural. (Foto: creada con IA)

Un adolescente de 16 años fue asesinado de un disparo de escopeta en la cabeza en una zona rural de Copacabana, al norte de Córdoba. Por el crimen, ocurrido en el paraje Las Higueras Viejas, la Justicia investiga como principal sospechoso al padrastro de la víctima, un hombre de 31 años.

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Detuvieron al prófugo del crimen de dos adolescentes. (Foto: Policía)

El homicidio ocurrió durante la noche y habría estado precedido por una fuerte discusión entre el sospechoso y la madre del adolescente. Los investigadores intentan establecer ahora qué sucedió dentro de la vivienda y cuál fue la secuencia que derivó en el ataque.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, en medio de la discusión la mujer habría salido de la casa para pedir ayuda. Fue entonces cuando, según la principal hipótesis que se investiga, el hombre habría atacado al adolescente.

La víctima recibió un disparo de escopeta en la cabeza y murió en el lugar. La Justicia ordenó una serie de medidas para determinar las circunstancias precisas del homicidio. Tras conocerse el asesinato, efectivos de la Policía Rural y de la Departamental Ischilín desplegaron un operativo en la zona.

La investigación quedó bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, que busca reconstruir los momentos previos al crimen y determinar las responsabilidades de las personas que podrían haber participado. La causa fue inicialmente caratulada como femicidio vinculado, una figura que puede aplicarse a homicidios de personas relacionadas con una mujer cuando el crimen se produce en un contexto de violencia de género.

El hermano de la víctima estaría involucrado en el hecho. (Foto: cortesía ElDoce.tv)

El hermano de la víctima estaría involucrado en el hecho. (Foto: cortesía ElDoce.tv)

En este caso, los investigadores intentan establecer qué relación existió entre el asesinato del adolescente y la discusión que el sospechoso habría mantenido previamente con la madre de la víctima.

Qué se sabe sobre el sospechoso y la investigación

Las primeras informaciones sobre el caso también mencionaron a un hermano de la víctima como posible involucrado. Sin embargo, hasta el momento no se precisaron oficialmente las circunstancias de su presunta participación ni cuál sería su situación procesal.

También existen versiones diferentes respecto del paradero del padrastro. Mientras algunas informaciones indicaron que habría al menos una persona detenida, otras señalaron que el principal sospechoso habría escapado después del crimen y era buscado mediante un operativo cerrojo.

La investigación continúa y será la Fiscalía la encargada de determinar la secuencia del ataque y las responsabilidades de cada una de las personas involucradas. El crimen provocó conmoción en Copacabana, mientras avanzan las pericias y las distintas medidas judiciales destinadas a esclarecer lo ocurrido.

En pocas palabras

  • Adolescente asesinado: Un joven de 16 años murió de un disparo de escopeta en una zona rural de Córdoba.
  • Sospechoso principal: La Justicia investiga al padrastro de la víctima, de 31 años, como el principal implicado.
  • Contexto: El crimen ocurrió tras una presunta discusión familiar, y la investigación busca esclarecer los hechos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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