Conmoción por el crimen de un adolescente: qué pasó dentro de una casa familiar en una zona rural

La investigación quedó bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, que busca reconstruir los momentos previos al crimen y determinar las responsabilidades de las personas que podrían haber participado. La causa fue inicialmente caratulada como femicidio vinculado, una figura que puede aplicarse a homicidios de personas relacionadas con una mujer cuando el crimen se produce en un contexto de violencia de género.

El hermano de la víctima estaría involucrado en el hecho. (Foto: cortesía ElDoce.tv)

En este caso, los investigadores intentan establecer qué relación existió entre el asesinato del adolescente y la discusión que el sospechoso habría mantenido previamente con la madre de la víctima.

Qué se sabe sobre el sospechoso y la investigación

Las primeras informaciones sobre el caso también mencionaron a un hermano de la víctima como posible involucrado. Sin embargo, hasta el momento no se precisaron oficialmente las circunstancias de su presunta participación ni cuál sería su situación procesal.

También existen versiones diferentes respecto del paradero del padrastro. Mientras algunas informaciones indicaron que habría al menos una persona detenida, otras señalaron que el principal sospechoso habría escapado después del crimen y era buscado mediante un operativo cerrojo.

La investigación continúa y será la Fiscalía la encargada de determinar la secuencia del ataque y las responsabilidades de cada una de las personas involucradas. El crimen provocó conmoción en Copacabana, mientras avanzan las pericias y las distintas medidas judiciales destinadas a esclarecer lo ocurrido.