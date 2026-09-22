Una pelea después de una fiesta por el Día del Estudiante terminó en tragedia con dos hermanos mellizos

En medio de la pelea, Uriel recibió una puñalada en el pecho. El adolescente fue trasladado inicialmente a un centro de salud de la zona, pero debido a la gravedad de la herida tuvo que ser derivado al Hospital Rawson, pero pese a los esfuerzos médicos, el joven finalmente murió.

Uriel tenía 17 años y cursaba el 5to año del secundario. (Foto: gentileza Tiempo de San Juan)

Su hermano mellizo también resultó herido durante el enfrentamiento. Sufrió lesiones punzocortantes en el tórax y en el brazo izquierdo y fue trasladado al mismo hospital. Según se informó, se encuentra fuera de peligro.

Un adolescente de 16 años se entregó por el crimen de Uriel

La investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos Especiales, encabezada por los fiscales Roberto Ginsberg y Adolfo Díaz. Ginsberg confirmó que los investigadores encontraron y secuestraron un cuchillo en el lugar donde ocurrió el ataque, en tanto, el arma será sometida a peritajes para determinar si fue utilizada para asesinar a Uriel.

Además, la Fiscalía ordenó analizar las cámaras de seguridad y tomar declaración a los testigos que estuvieron presentes durante la pelea para reconstruir la secuencia e identificar a todos los involucrados. El hermano mellizo de la víctima ya pudo ser entrevistado por los investigadores y, según anticipó el fiscal, volverán a tomarle declaración cuando se encuentre completamente recuperado.

Horas después del homicidio, durante la noche del lunes, un adolescente de 16 años señalado como presunto autor material del ataque se presentó voluntariamente en los Tribunales de San Juan. Debido a su edad, intervino la jueza María Julia Camus, titular del Segundo Juzgado de Niñez y Adolescencia de San Juan.

El adolescente quedó alojado en un centro para menores. Su abogado, Claudio Rodríguez, aseguró en declaraciones a Radio Sarmiento que el joven se encontraba en un estado de “ansiedad y de tristeza profunda”.

Dolor en San Juan por la muerte de Uriel Ríos Echegaray

Este martes por la mañana, familiares, amigos y compañeros despidieron a Uriel. El cortejo fúnebre pasó por la puerta del colegio Santa Teresita del Niño Jesús y posteriormente se dirigió hacia el cementerio San Miguel, donde sus restos fueron sepultados alrededor de las 11.30.

La institución educativa publicó un mensaje para acompañar a la familia del adolescente. “La Comunidad Parroquial de Santa Teresita del Niño Jesús acompaña con profundo pesar a la familia de Uriel Ríos Echegaray”, expresó el colegio en sus redes sociales. Amigos y familiares también compartieron mensajes para despedir al joven y expresar el dolor por su muerte.