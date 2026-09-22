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Una pelea después de una fiesta por el Día del Estudiante terminó en tragedia con dos hermanos mellizos

Un menor de 16 años, señalado como autor del ataque, se presentó de manera voluntaria ante la Justicia. El hecho ocurrió cuando terminaba el Día del Estudiante y en el lugar se secuestró un cuchillo.

Uriel murió tras ser apuñalado y buscan a los agresores. (Foto: gentileza Elonce)

Uriel murió tras ser apuñalado y buscan a los agresores. (Foto: gentileza Elonce)

Un adolescente de 17 años fue asesinado de una puñalada durante una pelea a la salida de una fiesta por el Día del Estudiante en San Juan. La víctima fue identificada como Uriel Alejandro Ríos Echegaray, mientras que su hermano mellizo también fue atacado y sufrió heridas en el tórax y en un brazo, en tanto, por el crimen, un joven de 16 años se entregó ante la Justicia y quedó detenido.

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El violento episodio ocurrió este lunes, cerca de las 5.15, en una finca ubicada sobre calle Alfonso XIII, entre las calles 13 y 14, en Pocito, donde se había realizado una celebración a la que habrían asistido alrededor de 200 jóvenes de distintos colegios.

Entre los invitados se encontraban Uriel y su hermano mellizo, ambos alumnos del colegio Santa Teresita del Niño Jesús. De acuerdo con las primeras informaciones, cuando terminó la celebración se desató una pelea entre los hermanos y otro grupo de jóvenes.

Fuentes judiciales señalaron que una de las hipótesis que se investiga indica que el enfrentamiento habría comenzado después de que uno de los mellizos arrojara una piedra contra el auto en el que se encontraban los presuntos agresores.

En medio de la pelea, Uriel recibió una puñalada en el pecho. El adolescente fue trasladado inicialmente a un centro de salud de la zona, pero debido a la gravedad de la herida tuvo que ser derivado al Hospital Rawson, pero pese a los esfuerzos médicos, el joven finalmente murió.

Uriel tenía 17 años y cursaba el 5to año del secundario. (Foto: gentileza Tiempo de San Juan)

Uriel tenía 17 años y cursaba el 5to año del secundario. (Foto: gentileza Tiempo de San Juan)

Su hermano mellizo también resultó herido durante el enfrentamiento. Sufrió lesiones punzocortantes en el tórax y en el brazo izquierdo y fue trasladado al mismo hospital. Según se informó, se encuentra fuera de peligro.

Un adolescente de 16 años se entregó por el crimen de Uriel

La investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos Especiales, encabezada por los fiscales Roberto Ginsberg y Adolfo Díaz. Ginsberg confirmó que los investigadores encontraron y secuestraron un cuchillo en el lugar donde ocurrió el ataque, en tanto, el arma será sometida a peritajes para determinar si fue utilizada para asesinar a Uriel.

Además, la Fiscalía ordenó analizar las cámaras de seguridad y tomar declaración a los testigos que estuvieron presentes durante la pelea para reconstruir la secuencia e identificar a todos los involucrados. El hermano mellizo de la víctima ya pudo ser entrevistado por los investigadores y, según anticipó el fiscal, volverán a tomarle declaración cuando se encuentre completamente recuperado.

Horas después del homicidio, durante la noche del lunes, un adolescente de 16 años señalado como presunto autor material del ataque se presentó voluntariamente en los Tribunales de San Juan. Debido a su edad, intervino la jueza María Julia Camus, titular del Segundo Juzgado de Niñez y Adolescencia de San Juan.

El adolescente quedó alojado en un centro para menores. Su abogado, Claudio Rodríguez, aseguró en declaraciones a Radio Sarmiento que el joven se encontraba en un estado de “ansiedad y de tristeza profunda”.

Dolor en San Juan por la muerte de Uriel Ríos Echegaray

Este martes por la mañana, familiares, amigos y compañeros despidieron a Uriel. El cortejo fúnebre pasó por la puerta del colegio Santa Teresita del Niño Jesús y posteriormente se dirigió hacia el cementerio San Miguel, donde sus restos fueron sepultados alrededor de las 11.30.

La institución educativa publicó un mensaje para acompañar a la familia del adolescente. “La Comunidad Parroquial de Santa Teresita del Niño Jesús acompaña con profundo pesar a la familia de Uriel Ríos Echegaray”, expresó el colegio en sus redes sociales. Amigos y familiares también compartieron mensajes para despedir al joven y expresar el dolor por su muerte.

En pocas palabras

  • Un adolescente de 16 años se entregó por el crimen, tras presentarse voluntariamente ante la Justicia.
  • Un joven de 17 años fue asesinado de una puñalada a la salida de una fiesta del Día del Estudiante.
  • El hermano mellizo de la víctima resultó herido, pero se encuentra fuera de peligro.
Resumen generado por Thinkindot AI
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