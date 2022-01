Haedo: millonario robo a la casa de un jubilado de vacaciones.

El cronista Ignacio Bottaro estuvo en el lugar de los hechos y detalló que fueron al menos tres los delincuentes que entraron a la casa, sin forzar ninguna puerta. Aunque se investiga si lograron ingresar a través de los techos, por una ventana trasera de la propiedad.

El desgarrador testimonio del hijo de la víctima

Luego, el periodista de la señal líder de noticias dialogó con el hijo de la víctima, Martín, quien contó -bajo una voz quebrada- la angustia de todo lo ocurrido al encontrarse de regreso de pasar las fiestas en Mar del Plata y encontrarse con la casa dada vuelta: “Durante todo el viaje en la ruta tuve que calmar a mi papá”.

Agregó, “no tengo indicios de nadie. Acá en el barrio estamos hace 30 años y nos conocemos entre todos. Con las cámaras de una vecina de enfrente nos enteramos que estaban ingresando a mi casa, pero no sabemos quién pudo darles la información de que no estábamos ni que había dinero adentro”.

"No puedo sospechar de nadie, porque ni siquiera yo sabía que mi papá tenía esos valores acá. No puedo sospechar de ninguna persona de la zona ni algún conocido", concluyó el damnificado.