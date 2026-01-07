Hallaron el cuerpo del adolescente de 16 años que se metió al río a nadar

Menos de un día después de su desaparición, buzos de la Prefectura Naval Argentina encontraron este miércoles por la mañana el cuerpo del adolescente de 16 años que había sido visto por última vez en el río Paraná, en la provincia de Santa Fe.
Buzos de la Prefectura Naval Argentina encontraron este miércoles por la mañana el cuerpo de Samir H., el joven que había sido visto por última vez el martes en el río Paraná, a la altura de Puerto General San Martín.
Menos de un día después de su desaparición, buzos de la Prefectura Naval Argentina encontraron este miércoles por la mañana el cuerpo del adolescente de 16 años que había sido visto por última vez en el río Paraná, en la provincia de Santa Fe.
El hallazgo se produjo en la zona de Puerto General San Martín, donde el operativo de búsqueda se retomó con las primeras luces del día, luego de que durante la jornada anterior no se registraran avances. El cuerpo apareció prácticamente en el mismo sector donde el joven había ingresado al agua.
La víctima fue identificada como Samir H. El hecho ocurrió a pocos metros de la guardería náutica Bella Vista y fue denunciado cerca de las 15 del martes, lo que activó de inmediato un amplio despliegue de rescate.
Según la reconstrucción inicial, un grupo de adolescentes se encontraba jugando en la orilla del río cuando uno de ellos se metió al agua y desapareció. Un testigo relató que observó al grupo en ese momento y señaló que uno de los chicos se sumergió, “pero no salió a la superficie”.
El aviso ingresó a través del número de emergencias 106 y movilizó a efectivos de la Prefectura del Bajo Paraná, que trabajaron tanto por tierra como por agua. El rastrillaje se concentró en el tramo comprendido entre las calles Juan Domingo Perón y Manuel Belgrano.
En las tareas participaron también puesteros de la zona, que aportaron su conocimiento del lugar, y buzos especializados que llegaron desde Rosario para reforzar la búsqueda en el lecho del río. Pasadas las 17.30, se sumaron Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, que brindaron apoyo logístico en tierra y contención a los familiares del adolescente, que permanecían en el lugar a la espera de novedades.
La aparición de un kayak a la deriva encendió la alarma en la localidad rionegrina de San Antonio Este, donde continúa la búsqueda de un turista de 55 años que se encuentra desaparecido desde hace varios días.
Se trata de Pablo Alejandro Morell Corrales, oriundo de Villa Gesell, cuya ausencia fue denunciada por la propietaria del departamento en el que se hospedaba. El operativo se intensificó luego de que personal de Prefectura Naval Argentina encontrara un kayak similar al suyo abandonado a unos mil metros de la costa, con una mochila que contenía bebidas alcohólicas.
La denuncia se radicó el 4 de enero cerca de las 17.50, cuando la administradora del complejo de cabañas advirtió que el hombre no había respondido a los intentos de contacto para coordinar la entrega de llaves. Morell Corrales se alojaba en el lugar desde el 31 de diciembre, con salida prevista para la mañana siguiente.
Al no obtener respuestas, la encargada ingresó a la cabaña y constató que el lugar estaba en las mismas condiciones en que lo había entregado, con todas las pertenencias del huésped en su interior. Ante la falta de novedades, consultó a un taxista local, quien aseguró haberlo trasladado la noche anterior hasta el segundo parador del Club de Pescadores y que el pasajero llevaba consigo un kayak.
La investigación determinó que la última ubicación confirmada del hombre corresponde al 3 de enero alrededor de las 20.30, en el sector conocido como La Almeja Loca. Desde entonces, Prefectura Naval, la Policía y personal judicial desplegaron rastrillajes en la zona costera.
Según la descripción aportada, el desaparecido mide aproximadamente 1,75 metros, es de contextura delgada, tiene ojos azules y cabello castaño oscuro entrecano, corto en la parte superior y rapado a los costados. No se pudo precisar cómo estaba vestido al momento de su desaparición.