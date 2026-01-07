Se metió a nadar y no salió: la desesperada búsqueda de un adolescente de 16 años

Amplio operativo de Prefectura y fuerzas de rescate

Tras la denuncia, Prefectura Naval desplegó un operativo de búsqueda con embarcaciones, buzos tácticos y rastrillajes costeros, que se extendió durante toda la tarde y continuaba al cierre de esta nota. También colaboran otras fuerzas de seguridad y equipos de emergencia locales.

Las tareas se concentran en la zona de la bajada de Bella Vista y sectores cercanos, donde las corrientes del río Paraná suelen ser fuertes y peligrosas, especialmente en áreas no habilitadas para el baño.

Familiares del adolescente y vecinos de Puerto General San Martín se acercaron al lugar con el correr de las horas, mientras crece la preocupación por el paso del tiempo. Desde las autoridades reiteraron el pedido de extrema precaución al ingresar al río, especialmente en sectores sin vigilancia ni señalización adecuada.

La búsqueda continuará durante las próximas horas, mientras se aguardan novedades oficiales sobre el paradero del joven desaparecido.