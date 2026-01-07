En vivo Radio La Red
Río Paraná
Preocupación

Se metió a nadar y no salió: la desesperada búsqueda de un adolescente de 16 años

El hecho ocurrió en la zona de Bella Vista en Puerto General San Martín, en el departamento San Lorenzo de la provincia de Santa Fe.

Se metió a nadar y no salió del agua: desesperada búsqueda de un adolescente de 16 años en el río Paraná

Una intensa búsqueda se desarrolla desde la tarde del martes en las costas de Puerto General San Martín, en la provincia de Santa Fe, luego de que un adolescente de 16 años desapareciera en el río Paraná mientras se bañaba junto a un grupo de amigos en la bajada de Bella Vista.

Hallaron muerto a Enzo De Oro en Río Negro tras una semana de intensa búsqueda. 

El hecho fue reportado alrededor de las 15 horas, a metros de la guardería náutica de la zona, y derivó en la inmediata activación de un operativo de rescate a gran escala, coordinado por la Prefectura Naval Argentina.

busqueda

Según relataron testigos, un grupo de adolescentes se encontraba jugando en la orilla del río cuando uno de ellos ingresó al agua. Minutos después, el joven se sumergió y no volvió a salir a la superficie, lo que generó desesperación entre sus amigos y motivó el llamado de alerta a las autoridades.

Una persona que se encontraba en el lugar declaró haber visto al grupo de menores y confirmó que el adolescente se metió al río y desapareció de la vista, sin que nadie lograra auxiliarlo.

Amplio operativo de Prefectura y fuerzas de rescate

Tras la denuncia, Prefectura Naval desplegó un operativo de búsqueda con embarcaciones, buzos tácticos y rastrillajes costeros, que se extendió durante toda la tarde y continuaba al cierre de esta nota. También colaboran otras fuerzas de seguridad y equipos de emergencia locales.

Las tareas se concentran en la zona de la bajada de Bella Vista y sectores cercanos, donde las corrientes del río Paraná suelen ser fuertes y peligrosas, especialmente en áreas no habilitadas para el baño.

Familiares del adolescente y vecinos de Puerto General San Martín se acercaron al lugar con el correr de las horas, mientras crece la preocupación por el paso del tiempo. Desde las autoridades reiteraron el pedido de extrema precaución al ingresar al río, especialmente en sectores sin vigilancia ni señalización adecuada.

La búsqueda continuará durante las próximas horas, mientras se aguardan novedades oficiales sobre el paradero del joven desaparecido.

Se habló de
Búsqueda Río Paraná
