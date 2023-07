Hallaron restos humanos en un descampado e investigan si son de una mujer desaparecida hace 20 días

Pese a no confirmarlo y esperar a que haya un peritaje que confirme si son restos de la joven, agregó: "En términos de posibilidades, hay que ser claro que no hay muchas chances que sea otra persona. Lo importante es que la investigación está avanzando y no es lo mismo una investigación con restos que sin restos".

Por estas horas se esperan las pruebas de ADN para confirmar si los restos pertenecen o no a la mujer de 24 años, madre de dos hijos, en la causa que ya tiene un sospechoso.

Horacio “Ñoño” Benítez, imputado por el femicidio de Luisina, permanece alojado Unidad Penal N° 3 de Concordia con prisión preventiva

Este hombre es el principal sospechoso dado que circula un video en el que se ve a Luisina ingresar a la casa de Benítez en la madrugada del lunes 10 de julio, pero jamás salió del lugar. Además, otra grabación muestra al hombre imputado retirarse del domicilio, solo, con casco, guantes y bolsas de residuos.