La tierna Navidad de Lizy Tagliani con su hijo Tati y el video que emocionó a todos

Por último, la artista aprovechó para valorar el presente que atraviesa y la familia que logró construir: “Qué magia tiene el vivir, sorprende día a día, y de repente amigos, seis perros, dos gatos, un amor, un hijo, y entre todos le cambiamos a una simple casa el nombre: Familia Nebot. Feliz Navidad”.

Los detalles de la adopción definitiva del hijo de Lizy Tagliani

Tras atravesar meses de dificultades y momentos de incertidumbre luego de la denuncia que Viviana Canosa presentó en abril, Lizy Tagliani finalmente recibió una noticia que le devolvió la calma. Se trata de un avance clave en el trámite de adopción que estaba llevando adelante junto a su marido, Sebastián Nebot, un proceso que ambos esperaban con mucha ilusión.

La confirmación llegó de la mano de Ángel de Brito, quien compartió la información tanto en su cuenta de X como en el programa LAM (América TV). La novedad fue celebrada con entusiasmo, ya que la conductora venía aguardando este desenlace con gran expectativa junto a su pareja.

"Salió la sentencia de adopción plena del hijo de Lizy y Sebastián. Llevará el apellido de su papá, Nebot", escribió el periodista en su red social, dando a conocer oficialmente el fallo que marca un antes y un después en la vida de la humorista.

Durante los últimos meses, Lizy había expresado públicamente su preocupación por la posibilidad de que los conflictos mediáticos que involucraron a distintas figuras del espectáculo pudieran interferir en el proceso. Sin embargo, el camino iniciado con tanto deseo junto a Sebastián logró llegar a buen puerto, despejando las dudas y confirmando el sueño de ambos.