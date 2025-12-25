La tierna Navidad de Lizy Tagliani con su hijo Tati y el video que emocionó a todos
Lizy Tagliani celebró su primera Navidad junto a Tati y Sebastián Nebot, en una noche llena de emoción, humor y reflexión familiar.
La última Nochebuena tuvo un significado especial para Lizy Tagliani. La conductora les mostró a sus seguidores cómo vivió la primera Navidad en familia junto a su marido, Sebastián Nebot, y su hijo Tati, a través de un video que compartió en Instagram.
El festejo llegó apenas unos días después de que la Justicia confirmara la adopción plena del pequeño, un fallo que marcó un antes y un después en la vida de la humorista. La celebración se convirtió así en un momento único, cargado de emoción y alegría.
En las imágenes se la observa jugando con Tati, abriendo regalos y disfrutando de una casa ambientada con una decoración navideña que acompañó cada instante de la velada. La escena más emotiva ocurrió a la medianoche, cuando Lizy salió al jardín con su hijo en brazos y juntos presenciaron la llegada de Papá Noel por el techo de la casa, un gesto que conmovió profundamente a la conductora y despertó la ilusión del niño.
Junto al video, Lizy escribió un mensaje que combinó humor y reflexión, donde enumeró con ironía las “cosas a mejorar como madre para la próxima Navidad”, entre ellas, “emocionarme menos que el niño cuando aparece Papá Noel”, “gritar menos”, “dejar que Tati abra los regalos” y “respetar más los carbohidratos”.
Por último, la artista aprovechó para valorar el presente que atraviesa y la familia que logró construir: “Qué magia tiene el vivir, sorprende día a día, y de repente amigos, seis perros, dos gatos, un amor, un hijo, y entre todos le cambiamos a una simple casa el nombre: Familia Nebot. Feliz Navidad”.
Los detalles de la adopción definitiva del hijo de Lizy Tagliani
Tras atravesar meses de dificultades y momentos de incertidumbre luego de la denuncia que Viviana Canosa presentó en abril, Lizy Tagliani finalmente recibió una noticia que le devolvió la calma. Se trata de un avance clave en el trámite de adopción que estaba llevando adelante junto a su marido, Sebastián Nebot, un proceso que ambos esperaban con mucha ilusión.
La confirmación llegó de la mano de Ángel de Brito, quien compartió la información tanto en su cuenta de X como en el programa LAM (América TV). La novedad fue celebrada con entusiasmo, ya que la conductora venía aguardando este desenlace con gran expectativa junto a su pareja.
"Salió la sentencia de adopción plena del hijo de Lizy y Sebastián. Llevará el apellido de su papá, Nebot", escribió el periodista en su red social, dando a conocer oficialmente el fallo que marca un antes y un después en la vida de la humorista.
Durante los últimos meses, Lizy había expresado públicamente su preocupación por la posibilidad de que los conflictos mediáticos que involucraron a distintas figuras del espectáculo pudieran interferir en el proceso. Sin embargo, el camino iniciado con tanto deseo junto a Sebastián logró llegar a buen puerto, despejando las dudas y confirmando el sueño de ambos.