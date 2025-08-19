En vivo Radio La Red
Horror en Chaco: encontraron el cuerpo de una mujer en un aljibe

Por el hecho hay una detenida y el cuerpo fue hallado luego de que una de las hijas de la víctima alertó a la policía luego de encontrar manchas de sangre en un palo.

Encontraron el cuerpo de una mujer de 68 años en un aljibe. (Foto: Gentileza Diario Chaco)

La aparición de una mujer encontrada muerta en un aljibe generó conmoción en la localidad chaqueña de Presidencia de la Plaza. El cuerpo de Mirta Córdoba, de 68 años, fue hallado en el pozo de agua ubicado en el patio de su propia vivienda. La investigación se orienta hacia un posible caso de homicidio, mientras una cuidadora fue demorada y se esperan los resultados de las pericias judiciales.

El hecho se descubrió cerca del mediodía en una casa situada sobre la calle Sargento Cabral, entre Güemes y Antártida Argentina. Una de las hijas de la víctima dio aviso a la policía tras notar manchas de sangre y un cuchillo en el patio. Inmediatamente se desplegó un operativo con la participación de la Comisaría local y los Bomberos Voluntarios.

Tras un rastrillaje en la propiedad, los efectivos encontraron el cuerpo de la mujer dentro del aljibe, de unos cuatro metros de profundidad, ya sin signos vitales.

La médica del hospital local, Angélica Fernández Longoni, constató el fallecimiento. La fiscal de Género de turno, Fernanda Abraam, ordenó la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial de Resistencia y del médico policial, con el objetivo de avanzar en las pericias.

Como parte de las primeras diligencias, una mujer de 40 años, que trabajaba como cuidadora de la víctima, fue demorada. Quedó alojada en sede policial a disposición de la fiscalía interviniente. La causa fue caratulada en esta instancia inicial como “supuesto homicidio”.

Los indicios en la escena

El hallazgo de manchas de sangre y un cuchillo en el patio alimenta la hipótesis de un crimen. Aunque la investigación recién comienza, estos elementos serán fundamentales para reconstruir las últimas horas de Mirta Córdoba. Los peritos trabajan en la recolección de huellas y material biológico, mientras esperan los estudios de autopsia para confirmar la causa de muerte.

La Fiscalía de Género continúa trabajando para determinar si la muerte de Córdoba fue producto de un ataque y si la persona demorada tuvo algún grado de participación. En las próximas horas se conocerán más detalles a partir del informe preliminar de la autopsia.

Mientras tanto, el caso mantiene en vilo a Presidencia de la Plaza, donde la noticia se expandió rápidamente por la crudeza de lo ocurrido: una mujer hallada en el aljibe de su propia casa, en circunstancias aún por esclarecer.

Horror en Chaco: mató a su esposa, la arrojó a un aljibe y se suicidó. (Fotos: gentileza Diaro Chaco y Diario Norte)

Horror en Chaco: mató a su esposa, la arrojó a un aljibe y se suicidó. (Fotos: gentileza Diaro Chaco y Diario Norte)

Un antecedente reciente en Chaco

El caso remite a otro hecho ocurrido hace menos de dos meses en Hermoso Campo, Paraje Itín, también en la provincia de Chaco. Allí, un hombre de 68 años, Telmo Gómez, asesinó a su esposa Norma Robledo, de 58, arrojó su cuerpo a un aljibe y luego se quitó la vida.

El hecho salió a la luz cuando vecinos alertaron a la policía tras notar la ausencia de movimiento en la casa. Al ingresar con autorización de un familiar, los agentes encontraron a una mujer enferma en una de las habitaciones y descubrieron el cuerpo de Robledo en un pozo de agua. Minutos después hallaron a Gómez sin vida, colgado de una viga.

