Horror en Chaco: encontraron el cuerpo de una mujer en un aljibe

Como parte de las primeras diligencias, una mujer de 40 años, que trabajaba como cuidadora de la víctima, fue demorada. Quedó alojada en sede policial a disposición de la fiscalía interviniente. La causa fue caratulada en esta instancia inicial como “supuesto homicidio”.

Los indicios en la escena

El hallazgo de manchas de sangre y un cuchillo en el patio alimenta la hipótesis de un crimen. Aunque la investigación recién comienza, estos elementos serán fundamentales para reconstruir las últimas horas de Mirta Córdoba. Los peritos trabajan en la recolección de huellas y material biológico, mientras esperan los estudios de autopsia para confirmar la causa de muerte.

La Fiscalía de Género continúa trabajando para determinar si la muerte de Córdoba fue producto de un ataque y si la persona demorada tuvo algún grado de participación. En las próximas horas se conocerán más detalles a partir del informe preliminar de la autopsia.

Mientras tanto, el caso mantiene en vilo a Presidencia de la Plaza, donde la noticia se expandió rápidamente por la crudeza de lo ocurrido: una mujer hallada en el aljibe de su propia casa, en circunstancias aún por esclarecer.

horror-en-chaco-mato-a-su-esposa-la-arrojo-a-un-aljibe-y-se-suicido-fotos-gentileza-diaro-chaco-y-diario-norte-AUTNPF4VKFD6NPBZ6PNAJQCQSU Horror en Chaco: mató a su esposa, la arrojó a un aljibe y se suicidó. (Fotos: gentileza Diaro Chaco y Diario Norte)

Un antecedente reciente en Chaco

El caso remite a otro hecho ocurrido hace menos de dos meses en Hermoso Campo, Paraje Itín, también en la provincia de Chaco. Allí, un hombre de 68 años, Telmo Gómez, asesinó a su esposa Norma Robledo, de 58, arrojó su cuerpo a un aljibe y luego se quitó la vida.

El hecho salió a la luz cuando vecinos alertaron a la policía tras notar la ausencia de movimiento en la casa. Al ingresar con autorización de un familiar, los agentes encontraron a una mujer enferma en una de las habitaciones y descubrieron el cuerpo de Robledo en un pozo de agua. Minutos después hallaron a Gómez sin vida, colgado de una viga.