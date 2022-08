Horror en Córdoba: encuentran un cadáver en Traslasierra e investigan si se trata de un joven desaparecido

Según las fuentes, en función de las características del cuerpo y de otros elementos del lugar, las sospechas de los pesquisas apuntan a que se trataría de Allende. La policía llevó a los padres de Santiago para que participen del reconocimiento de los restos.

En la causa interviene el fiscal federal Córdoba, Enrique Senestrari, quien el viernes pasado informó sobre el ofrecimiento de una recompensa de tres millones de pesos para quien pudiera aportar datos sobre el paradero de Allende.

Santiago Aguilera Allende era intensamente buscado

El joven desapareció el martes cuando salió de su casa en Las Tapias con la intención de reunirse con un amigo para tomar una gaseosa. Por el hecho detuvieron a un joven de 23 años, quien es empleado en la empresa de venta de materiales de la construcción, propiedad de la familia Aguilera en Las Tapias.

Joven desaparecido en Córdoba 1.jpg Santiago Aguilera Allende desapareció el martes cuando fue a lo de un amigo a tomar una gaseosa.

El Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció en las últimas horas una recompensa de 3 millones de pesos para las personas que pudieran aportar datos sobre el paradero de Santiago.

"Esperemos que si este chico que está detenido sabe algo nos lo pueda decir, y si no es así volvemos a foja cero porque es un secuestro extorsivo muy particular. Es la primera vez que nos pasa que se manda un solo mensaje y luego no se comunican más", dijo Senestrari sobre el detenido, quien fue apresado el jueves en una casa del barrio Cura Brochero en Villa Dolores.

A su vez, el sospechoso, identificado como Walter Gil, prestará declaración ante la Justicia este lunes, luego de que designe a un abogado defensor.

"Es la última persona que lo vio, que tuvo comunicaciones", aseguró el fiscal Senestrari.

El relato del padre de la víctima

En tanto, Carlos Aguilera, padre de Santiago, dijo el que durante uno de los operativos de búsqueda, que su hijo había recibido un trasplante de riñón de parte de su mamá y que necesita determinada medicación, la cual no se llevó consigo.

“Santiago es una persona que con su salud sufrió muchísimo, tuvo un largo tiempo de intervenciones quirúrgicas. Por eso, él le tomó mucho valor a la vida”, dijo su papá a Noticiero Doce.

El hombre también contó que desde el teléfono de su hijo recibieron un mensaje extorsivo en el que le dijeron que su hijo estaba secuestrado y le exigieron un rescate, pero que los supuestos captores nunca se volvieron a comunicar.