La firme respuesta de Damián Betular a Marixa Balli tras el escándalo en MasterChef Celebrity: "Que no llore"

Tras los rumores de malestar de Marixa Balli en MasterChef Celebrity, Damián Betular se refirió al tema y fue contundente.
"Marixa Balli se sintió maltratada por alguien del jurado, lloró", le comentó un cronista al reconocido pastelero. "¿Cuándo? ¿La semana pasada? La vi contenta ayer. Capaz el cruce es que le digan que no le salieron bien las cosas", respondió Betular.
El jurado del reality también explicó cómo suelen ser los primeros días de competencia: "La primera semana es un poco fuerte a veces decirles que no cocinan tan bien. Los que empiezan así bajo, después suben. Esto es un día bien, un día mal".
Con tono conciliador, Betular cerró el tema con una recomendación para la participante: "Que no llore Marixa, que la pase bien".
Minutos más tarde, Yanina Latorre opinó sobre el asunto en Sálvese quien pueda (América TV) y fue directa: "Yo creo que Marixa tiene esta cosa del cartel antiguo, de la vedette. No sé si está preparada para que la critiquen".
Además, sumó información: "Ángel de Brito dijo que ya salió llorando dos veces, y una vez se quejó, que no le gustó la devolución del jurado. Después, ella lo llamó y lo desmintió, le dijo que no fue así, que no estaba contenta con lo que le decían".
La semana pasada arrancaron las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), y aunque el ciclo que lidera Wanda Nara recién está dando sus primeros pasos, ya se filtró que hubo tensión entre los participantes.
“El viernes en MasterChef Marixa (Balli) se fue llorando por algo que le dijo el jurado”, reveló Ángel de Brito a través de sus redes sociales durante el fin de semana.
Además, el conductor sumó otro dato que generó preocupación: “Y Eugenia Tobal se cortó un dedo probando una mandolina y terminó en la guardia en San Isidro. Fue en su casa practicando. No pasó nada grave”.
Respecto al mal momento que vivió la intérprete de “La Cachaca” durante la grabación, De Brito detalló: “Marixa tuvo un comentario del jurado que no le gustó y se sintió mal. Hubo un chispazo”.
Todo indica que este conflicto será parte de los primeros episodios del certamen. MasterChef Celebrity tiene fecha de estreno para el 14 de octubre y contará con la conducción de Wanda Nara, mientras que el jurado estará conformado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis.