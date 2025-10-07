Yanina Latorre explotó contra Mariano de la Canal por sus polémicos dichos sobre los cuerpos

Lizardo Ponce también dio su opinión y señaló: "Es verdad que en la moda cuando les conviene se hacen los inclusivos".

Finalmente, Yanina compartió una reflexión personal sobre el valor de estudiar disciplinas artísticas más allá de lo profesional. "Por ahí lo hacen para la vida. Yo estudié actuación en una época, pero lo hice por mí, no quería ser actriz. Hay mucha gente que lo hace tipo terapia. 'Búsquense un trabajo honesto', ya ni se puede trabajar de modelo".

¿Qué reveló Yanina Latorre sobre el escandaloso robo de Morena Rial?

Mientras Morena Rial atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras haber sido detenida y pasar sus primeros días en prisión, el futuro se presenta cuesta arriba. En medio de este panorama, varias figuras del espectáculo expresaron su apoyo a la hija de Jorge Rial. Sin embargo, Yanina Latorre optó por mirar hacia atrás y recordar algunos de los episodios delictivos que protagonizó antes de que la Justicia la procesara.

Desde su programa radial Yanina1079, que se emite por El Observador, la panelista no dudó en dejar clara su postura. "No tengo empatía por una ladrona", lanzó sin anestesia. Acto seguido, detalló varios de los hechos por los que Morena fue señalada, antes de quedar detenida en la Unidad Penal 51 de Magdalena, ubicada a unos 150 kilómetros de la capital argentina. La joven está acusada de integrar una banda que se dedicaba a robar casas deshabitadas en la zona norte del conurbano bonaerense, bajo la modalidad conocida como escruche.

Aunque forma parte de la grilla de América TV, Yanina no se contuvo al momento de criticar cómo se trató el tema en Polémica en el bar, programa que también pertenece al mismo canal. "Fue deplorable. Iúdica... es que le tienen miedo a Rial y le chupan el ort... A Silvina Escudero le daba pena... y en un momento casi llora por Morena. El único normal, Moranzoni. Y bueno, está Charlotte Caniggia pero todos sabemos que es inimputable. Casi es amiga de Morena. Pero no es chorra eh, es divina", disparó sin vueltas.

Luego, profundizó su análisis y apuntó contra quienes intentan justificar los delitos con argumentos emocionales. "Moranzoni era el único coherente que decía 'no chicos, es choriza, tiene que estar ahí'. Los otros decían 'no pobre, está mal', y no, porque con la excusa del 'estoy mal' salimos a matar gente, a robar o a afanar total estoy con problemas psicológicos. A mí no me da pena el chorro. Además tiene una cosa de que nunca baja. Te lo pongo de ejemplo: robó a las panelistas de LAM. Robó a Berardi, a Marcelita Feudale, ¡Son laburantes! Esto lo digo en serio", remató con su estilo frontal y sin filtros.