Gustavo Sáenz contó por qué fue a protestar a Plaza de Mayo: "No me están cumpliendo"

El gobernador de Salta dijo que el Gobierno se había comprometido para hacer obras en su provincia, pero no le respondieron. Además, se diferenció del grupo de gobernadores de Provincias Unidas: “Ellos tienen un proyecto nacional”, dijo.

Gustavo Sáenz contó por qué fue a protestar a Plaza de Mayo. 

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta habló después de cantar frente a la Casa Rosada a modo de protesta. “Fui a pedir que el Gobierno cumpla con las obras que se comprometió a hacer”, comentó el mandatario provincial y destacó que no piensa sumarse a la liga de gobernadores: “Sólo pienso en los salteños”.

La reacción de Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, por la sorpresa de la LLA

En A24 sostuvo que estuvo en Plaza de Mayo “para que me escuchen y para que me vean, los temas centrales parecen que Argentina empieza y termina en Buenos Aires, con Espert, Santilli, por eso fui a hacer escuchar al norte y a que sepan que el Gobierno no me está cumpliendo”.

Se comprometieron en junio del año pasado, después de trabajar mucho, con obras que no alteren el equilibrio fiscal y nos sentamos con los gerentes de la torpeza política, los que firmaron en ese momento con obras necesarias para poder crecer, pero no cumplieron”, comentó Sáenz.

Además, agregó: “No me gusta venir a cantar acá, pero no queremos estar con la mano extendida pidiendo una ayuda acá en Buenos Aires. No me gusta venir a tomar frió a la Plaza de Mayo, yo no fui a cantarles una serenata, pese a que bajaron el jefe de Gabinete Guillermo Francos, a quien respeto mucho y también hablé con Santiago Caputo”.

A mi no me interesa ir a comer milanesas, me importa que me cumplan. Se dio que vino un amigo, como lo es Facundo Saravia y cantamos una canción que habla del federalismo. Por eso me interesa que se sepa que no me están cumpliendo. Además, La Cámpora está saqueando el partido justicialista en Salta, yo formo parte del Justicialismo”, indicó el mandatario salteño.

A su vez, agregó: “Quiero que me cumplan ahora, no después de las elecciones. No me resulta simpático hacer esto, pero tengo que representar a los salteños y buscarles soluciones, no quiero milanesas, quiero que cumplan con lo que se comprometieron porque todos los días se mueren alguien en esas rutas destruidas y la gente me reclama a mí”.

Gustavo Sáenz en Plaza de Mayo.

Gustavo Sáenz en Plaza de Mayo.

La pelea del gobernador de Salta

En el futuro puedo ser parte de Provincias Unidas porque plantean un proyecto nacional pero mi prioridad hoy es Salta”, sostuvo Gustavo Sáenz y además agregó: “He hecho todos los deberes, cortaron los remedios oncológicos, y la torpeza y la falta de unanimidad que hicieron con discapacidad, es tremendo, ni en mula se puede ir a ver a esas personas en Salta, lo dejaron sin cobertura médica”.

Necesitamos crecimiento y yo no voy a parar de hacer lo que tengo que hacer para que me escuchen y lograr hacer crecer a Salta”, cerró el gobernador.

