Gustavo Sáenz contó por qué fue a protestar a Plaza de Mayo: "No me están cumpliendo"

Embed

“A mi no me interesa ir a comer milanesas, me importa que me cumplan. Se dio que vino un amigo, como lo es Facundo Saravia y cantamos una canción que habla del federalismo. Por eso me interesa que se sepa que no me están cumpliendo. Además, La Cámpora está saqueando el partido justicialista en Salta, yo formo parte del Justicialismo”, indicó el mandatario salteño.

A su vez, agregó: “Quiero que me cumplan ahora, no después de las elecciones. No me resulta simpático hacer esto, pero tengo que representar a los salteños y buscarles soluciones, no quiero milanesas, quiero que cumplan con lo que se comprometieron porque todos los días se mueren alguien en esas rutas destruidas y la gente me reclama a mí”.

Captura Gustavo Sáenz en Plaza de Mayo.

La pelea del gobernador de Salta

“En el futuro puedo ser parte de Provincias Unidas porque plantean un proyecto nacional pero mi prioridad hoy es Salta”, sostuvo Gustavo Sáenz y además agregó: “He hecho todos los deberes, cortaron los remedios oncológicos, y la torpeza y la falta de unanimidad que hicieron con discapacidad, es tremendo, ni en mula se puede ir a ver a esas personas en Salta, lo dejaron sin cobertura médica”.

“Necesitamos crecimiento y yo no voy a parar de hacer lo que tengo que hacer para que me escuchen y lograr hacer crecer a Salta”, cerró el gobernador.