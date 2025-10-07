Acusan a Cristian Castro de propinarle una golpiza a su madre, Verónica: "Le destrozó..."

Qué pasó entre Verónica y Cristian Castro

Además, en DDM (América TV) replicaron la versión que indica que Verónica Castro habría sido agredida por su hijo, Cristian.

Para profundizar en el tema, el programa se comunicó con el periodista mexicano Maximiliano Lumbia, quien compartió tanto las declaraciones de la artista en su llegada al aeropuerto como las repercusiones que este hecho generó en su país.

“Está muy mal de salud, ha sido muy fumadora y hay consecuencias por ese hábito, Además tiene problemas de columna producto de unos golpes feroces que le dio Cristian Castro hace unos años”, comenzó diciendo el comunicador.

Luego, sobre el presunto enfrentamiento con su hijo, remarcó: “En ese momento, no solamente la tuvieron que hospitalizar, sino que le hicieron una intervención quirúrgica que duró 6 horas con riesgo de vida porque las patadas que le dio Cristian fueron feroces y le destrozó la columna”.

Además, el comunicador continuó: “Ella aprovecha una situación que estaba conduciendo Big Brother y que tuvo un latigazo que le dio un elefante mientras estaba arriba. Dijo que se cayó del animal para justificar lo que le sucedió con su hijo, pero en realidad nunca se cayó”.

“Después de ese vivo va a la casa de su madre Soccorro, que ya falleció, estaba Cristian con Valeria Liberman buscando unas escrituras y Verónica muy enojada la empieza a insultar a Valeria y ahí él reacciona, la golpea, la tumba en el suelo y la empieza a patear salvajemente”, recordó el hombre sobre el presunto episodio de violencia.

Luego, Maximilano aseguró que en una entrevista pasada Verónica habría dicho que había pasado una “situación difícil de la que prefería no hablar porque eso podía costarle la carrera a Cristian”.

Cuando Fabbiani recordó que madre e hijo estuvieron distanciados, Guido Zaffora remarcó: “Fue con el tema de la última novia, por los audios en los que Verónica reaccionó y se puso del lado del hijo”.