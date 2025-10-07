En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Choque
Bahía Blanca
RUTA 51

Impactante choque frontal en Bahía Blanca: cinco heridos y un auto envuelto en llamas

Un Ford Falcon y un Chevrolet Meriva colisionaron este martes en el kilómetro 718 de la Ruta Provincial 51, en Bahía Blanca. El impacto provocó que el Meriva se incendiara y dejó a cinco personas heridas, tres de ellas de gravedad.

Impactante choque frontal en Bahía Blanca: cinco heridos y un auto envuelto en llamas
Leé también Santa Fe: casi 4000 personas participaron de una subasta de autos recuperados del delito
santa fe: casi 4000 personas participaron de una subasta de autos recuperados del delito

El Ford Falcon, de color verde metalizado, era conducido por R.R., de 40 años, quien viajaba solo y fue trasladado de urgencia al Hospital Penna por la gravedad de las lesiones.

En el Chevrolet Meriva viajaban cuatro ocupantes. El conductor, R.L., de 34 años, que sufrió heridas leves junto a un acompañante, J.M., de 63 años. Además, iban dos mujeres: S.A., de 60 y S.T., de 83, y J.M., de 63, ambas con heridas graves, según informaron fuentes del medio local La Nueva.

En el lugar trabajaron personal de Servicio Siempre, Defensa Civil y del Destacamento de Seguridad Vial, junto con bomberos y Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes. El tránsito permaneció interrumpido durante varias horas hasta que concluyeron las tareas de rescate y remoción de los vehículos.

Las causas del siniestro aún se encuentran bajo investigación. Según los primeros reportes, el Falcon perdió el sistema de GNC tras el impacto, mientras que el Meriva se incendió por completo, aunque las llamas pudieron ser controladas por los equipos de emergencia.

Otro accidente en la misma ruta

Un trágico accidente ocurrió el mes pasado en el kilómetro 518 de la Ruta Provincial 51, a la altura de la Curva de Sarachu, en el partido bonaerense de Laprida. El siniestro terminó con la vida de Verónica Grill, de 54 años, y su hijo Joaquín Asspel Grill, de 14, ambos oriundos de Bahía Blanca. Madre e hijo viajaban en un auto que, durante la madrugada, chocó de frente contra un camión y se incendió por completo, dejándolos atrapados en el interior.

En el vehículo también se trasladaba Ariel Gastón Asspel, de 50 años, esposo y padre de las víctimas, quien logró salir por sus propios medios antes de que las llamas consumieran el automóvil. Fue derivado de urgencia al Hospital Municipal Pedro S. Sancholuz, donde permaneció internado.

El camión involucrado en el choque era conducido por José Federico Fernández, de 55 años, quien resultó ileso.

OMMYINCCSJFJ7DCBUUR43VPSLQ

Cuando los equipos de emergencia arribaron al lugar, el vehículo menor estaba envuelto en llamas. Bomberos Voluntarios de Laprida, efectivos del Destacamento San Jorge, Seguridad Vial y la Policía Científica de Azul trabajaron durante varios minutos para apagar el fuego y asistir a las víctimas.

Tras extinguir el incendio, se constató el fallecimiento de los dos ocupantes que habían quedado atrapados dentro del habitáculo. La Ruta 51 permaneció cerrada al tránsito por más de dos horas, mientras los peritos realizaban tareas de relevamiento y recolección de pruebas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Choque Bahía Blanca
Notas relacionadas
Más restricciones: ahora a los autos diesel
VIDEO: el impresionante choque en la General Paz en el que un micro impactó contra 9 autos
Conmocionante video: un conductor chocó 2 veces intencionalmente a un auto e hirió a un bebé

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar