Impactante choque frontal en Bahía Blanca: cinco heridos y un auto envuelto en llamas

Las causas del siniestro aún se encuentran bajo investigación. Según los primeros reportes, el Falcon perdió el sistema de GNC tras el impacto, mientras que el Meriva se incendió por completo, aunque las llamas pudieron ser controladas por los equipos de emergencia.

Otro accidente en la misma ruta

Un trágico accidente ocurrió el mes pasado en el kilómetro 518 de la Ruta Provincial 51, a la altura de la Curva de Sarachu, en el partido bonaerense de Laprida. El siniestro terminó con la vida de Verónica Grill, de 54 años, y su hijo Joaquín Asspel Grill, de 14, ambos oriundos de Bahía Blanca. Madre e hijo viajaban en un auto que, durante la madrugada, chocó de frente contra un camión y se incendió por completo, dejándolos atrapados en el interior.

En el vehículo también se trasladaba Ariel Gastón Asspel, de 50 años, esposo y padre de las víctimas, quien logró salir por sus propios medios antes de que las llamas consumieran el automóvil. Fue derivado de urgencia al Hospital Municipal Pedro S. Sancholuz, donde permaneció internado.

El camión involucrado en el choque era conducido por José Federico Fernández, de 55 años, quien resultó ileso.

Cuando los equipos de emergencia arribaron al lugar, el vehículo menor estaba envuelto en llamas. Bomberos Voluntarios de Laprida, efectivos del Destacamento San Jorge, Seguridad Vial y la Policía Científica de Azul trabajaron durante varios minutos para apagar el fuego y asistir a las víctimas.

Tras extinguir el incendio, se constató el fallecimiento de los dos ocupantes que habían quedado atrapados dentro del habitáculo. La Ruta 51 permaneció cerrada al tránsito por más de dos horas, mientras los peritos realizaban tareas de relevamiento y recolección de pruebas.