Hoy condenan al joven que noqueó al playero Arturo López: cuántos años podría recibir

Luego de las audiencias del juicio que tuvieron lugar esta semana, el juez dará a conocer su decisión. Puede que la misma sea o no de cumplimiento efectivo y, en caso de serlo, determinará la modalidad, que puede ser en instalaciones del Servicio Penitenciario Federal o en un Instituto de Menores.

En este marco, esta semana el fiscal Mauro Tereszko y la querella pidieron ante Villanueva que el agresor reciba una condena de cumplimiento efectivo. Ayer, el magistrado pasó a un cuarto intermedio hasta hoy a las 10.30 para informar su fallo.

"Él no recuerda lo que pasó por la amnesia del golpe. Todo el tiempo estamos tratando de que no se enganche con la tele o que nadie le diga algo que no tiene que escuchar. Él no termina de entender su situación o por qué tiene que estar con cuidadores", contó Florencia, una de las hijas de Arturo López, en relación al estado actual al trabajador golpeado.

¿Qué pasó con Arturo López, el playero que fue golpeado en un estacionamiento?

El 19 de noviembre de 2021, a las 17 horas aproximadamente, A.C.M, de entonces 17 años, noqueó en el rostro al playero Arturo López, quien se encontraba trabajando en el garaje ubicado en la calle Moreno. Producto del golpe, el hombre cayó al suelo, perdió el conocimiento y sufrió hematomas, edemas y una hemorragia cerebral que puso en peligro su vida.

De acuerdo a la causa, el conflicto comenzó porque el menor, que se encontraba en el lugar junto a su madre, le reclamaba al damnificado que su vehículo BMW estacionado en el lugar estaba rayado. El violento episodio quedó registrado en diferentes videos captados por las cámaras de seguridad del lugar.

Tras la agresión, el acusado huyó y estuvo prófugo por cinco meses, hasta que el 29 de abril se entregó y quedó detenido.

En junio de este año, la Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria hasta el inicio del juicio que enfrenta por los delitos de “tentativa de homicidio” y “lesiones gravísimas”.

En tanto, los peritos del caso constataron en la etapa de instrucción que Arturo López sufrió una "afasia" debido a la lesiones cerebrales. Este trastorno implica la emisión de palabras sin sentido, no poder responder a una pregunta ni poder leer o construir oraciones completas para entablar un dialogo, además de la inutilidad permanente para trabajar y la dependencia absoluta de terceros.