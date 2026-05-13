El Gobierno tildó a la marcha universitaria de "política" y afirmó que la Ley de Financiamiento "nació muerta"

Luego de la cuarta Marcha Federal Universitaria realizada el martes en distintos puntos del país, el Gobierno volvió a cuestionar la protesta y aseguró que tuvo un fuerte contenido político.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se refirió a la masiva movilización del miércoles e insistió en la necesidad de discutir el sistema de admisión.
El Gobierno habló tras la marcha universitaria y apuntó contra el CIN: "La ley nació muerta"
Luego de la cuarta Marcha Federal Universitaria realizada el martes en distintos puntos del país, el Gobierno volvió a cuestionar la protesta y aseguró que tuvo un fuerte contenido político.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvo este miércoles que la movilización “está organizada por partidos opositores” y afirmó que la Ley de Financiamiento Universitario “nació muerta”.
“La marcha no está cruzada por la política: es política”, aseguró el funcionario en declaraciones a Radio Mitre, en medio de la tensión que mantiene el Gobierno de Javier Milei con el sistema universitario.
Además, defendió la postura oficial respecto de la norma aprobada por el Congreso y cuestionó su validez presupuestaria.
Álvarez argumentó que la Ley de Financiamiento Universitario incumple requisitos básicos establecidos por la administración financiera del Estado.
“La ley de administración financiera dice que las leyes tienen que indicar dónde tienen origen los fondos; si vos no lo especificás, la ley de ejecución presupuestaria marca que será promulgada y suspendida en el mismo acto”, sostuvo.
Las declaraciones se producen luego de la masiva movilización realizada en Plaza de Mayo y en distintas ciudades del país para reclamar por el financiamiento de las universidades públicas.
Según estimaciones periodísticas, en la Ciudad de Buenos Aires participaron alrededor de 120.000 personas.
Sin embargo, el funcionario evitó entrar en la discusión sobre la convocatoria. “De números no hablamos… Si no, votaríamos las leyes de acuerdo a quién hace la manifestación más grande. El orden republicano pretende evitar eso”, afirmó.
Durante la entrevista, Álvarez también apuntó directamente contra Anselmo Torres, rector de la Universidad de Río Negro y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El funcionario cuestionó sus declaraciones durante la protesta y lo acusó de tener un rol político ligado al kirchnerismo.
“Lo escuchaba a Torres hablando como si fuera un inocente profesor y es político profesional... Tiene todas las fotos con Axel Kicillof”, lanzó.
Además, criticó la postura del dirigente universitario respecto al ingreso irrestricto y recordó que la universidad que conduce mantiene un amparo judicial para limitar vacantes en algunas carreras.
“Otra hipocresía que nos molesta es que el gestor defiende el ingreso irrestricto y tiene un amparo para poner cupo en todas las carreras”, sostuvo.
En ese marco, también cuestionó la decisión de otorgarle un doctorado honoris causa a Cristina Fernández de Kirchner.
“Uno trata de no ir a cuestiones personales, pero que no nos acusen a nosotros de querer destruir el sistema universitario cuando, en realidad, lo queremos salvar de quienes se aprovecharon de él y lo quieren llevar a la destrucción”, concluyó.