El Gobierno tildó a la marcha universitaria de "política" y afirmó que la Ley de Financiamiento "nació muerta"

Además, defendió la postura oficial respecto de la norma aprobada por el Congreso y cuestionó su validez presupuestaria.

avalrez universidades

Álvarez argumentó que la Ley de Financiamiento Universitario incumple requisitos básicos establecidos por la administración financiera del Estado.

“La ley de administración financiera dice que las leyes tienen que indicar dónde tienen origen los fondos; si vos no lo especificás, la ley de ejecución presupuestaria marca que será promulgada y suspendida en el mismo acto”, sostuvo.

Las declaraciones se producen luego de la masiva movilización realizada en Plaza de Mayo y en distintas ciudades del país para reclamar por el financiamiento de las universidades públicas.

alejandro alvarez

Según estimaciones periodísticas, en la Ciudad de Buenos Aires participaron alrededor de 120.000 personas.

Sin embargo, el funcionario evitó entrar en la discusión sobre la convocatoria. “De números no hablamos… Si no, votaríamos las leyes de acuerdo a quién hace la manifestación más grande. El orden republicano pretende evitar eso”, afirmó.

Las críticas contra el vicepresidente del CIN

Durante la entrevista, Álvarez también apuntó directamente contra Anselmo Torres, rector de la Universidad de Río Negro y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

El funcionario cuestionó sus declaraciones durante la protesta y lo acusó de tener un rol político ligado al kirchnerismo.

“Lo escuchaba a Torres hablando como si fuera un inocente profesor y es político profesional... Tiene todas las fotos con Axel Kicillof”, lanzó.

Además, criticó la postura del dirigente universitario respecto al ingreso irrestricto y recordó que la universidad que conduce mantiene un amparo judicial para limitar vacantes en algunas carreras.

“Otra hipocresía que nos molesta es que el gestor defiende el ingreso irrestricto y tiene un amparo para poner cupo en todas las carreras”, sostuvo.

En ese marco, también cuestionó la decisión de otorgarle un doctorado honoris causa a Cristina Fernández de Kirchner.

“Uno trata de no ir a cuestiones personales, pero que no nos acusen a nosotros de querer destruir el sistema universitario cuando, en realidad, lo queremos salvar de quienes se aprovecharon de él y lo quieren llevar a la destrucción”, concluyó.