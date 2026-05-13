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Fuerte aumento de la Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra ahora por uno, dos o tres hijos

El Gobierno oficializó un aumento en la Tarjeta Alimentar y miles de familias que cobran AUH y AUE tendrán una mejora importante en sus ingresos mensuales durante mayo.

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Fuerte aumento de la Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra ahora por uno

Fuerte aumento de la Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra ahora por uno, dos o tres hijos

La Tarjeta Alimentar volverá a tener un aumento y el cambio impactará directamente en los ingresos de millones de familias que cobran prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La actualización fue oficializada por el Gobierno nacional y apunta a reforzar la asistencia destinada a hogares con hijos, en medio del fuerte incremento de los precios de los alimentos.

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Con los nuevos valores, quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo (AUE) recibirán un ingreso mensual más alto y, dependiendo de la cantidad de hijos, el total combinado de prestaciones podrá rondar los $290.000.

Nuevos valores de la Tarjeta Alimentar

El aumento modifica los montos que reciben las familias según la composición del hogar. A partir de esta actualización, la asistencia alimentaria quedará de la siguiente manera:

  • $72.250 para familias con un hijo
  • $113.299 para quienes tienen dos hijos
  • $149.425 para hogares con tres hijos o más

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo también cobrarán el monto base de $72.250.

Desde el organismo previsional aclararon que el dinero seguirá depositándose automáticamente junto con las prestaciones mensuales, sin inscripción previa ni gestiones extra.

Cuánto dinero puede recibir una familia con AUH

La combinación entre AUH y Tarjeta Alimentar generará un ingreso más elevado para miles de beneficiarios durante mayo.

Hogares con un hijo

Entre la AUH actualizada y el nuevo monto de la Tarjeta Alimentar, el ingreso mensual podrá superar los $213.000.

Familias con dos hijos

Con el refuerzo alimentario actualizado, el total mensual rondará los $254.000.

Familias numerosas

En los casos de hogares con tres hijos o más, la suma entre asignaciones y asistencia alimentaria podrá acercarse a los $290.000.

Además, cuando existe AUH por discapacidad, el monto final es superior debido al valor diferencial de esa prestación.

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El objetivo detrás del aumento

El Gobierno explicó que la medida busca aliviar el impacto de la inflación sobre los sectores más vulnerables, especialmente en lo relacionado con la compra de alimentos.

La Tarjeta Alimentar se consolidó como uno de los principales complementos para familias con hijos, ya que se acredita de manera directa junto con los pagos mensuales de ANSES.

Actualmente, el beneficio alcanza a:

  • Titulares de AUH con menores de hasta 17 años
  • Embarazadas desde el tercer mes que cobran AUE
  • Madres de siete hijos o más con Pensiones No Contributivas

Cómo consultar si corresponde el cobro

No hace falta realizar trámites para acceder a la Tarjeta Alimentar. El alta se realiza automáticamente a partir de la información que tienen ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

Quienes quieran verificar la liquidación o confirmar el cobro pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para revisar el detalle de pagos del mes.

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