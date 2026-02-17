La historia secreta del padre transgénero que desató una masacre en un partido escolar

Según informaron las autoridades, Dorgan murió en el lugar tras dispararse a sí mismo, lo que cerró una escena de horror que dejó a la comunidad devastada.

La jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, confirmó en conferencia de prensa que el ataque fue “dirigido” y que el agresor no buscó víctimas al azar. “Se trata de un incidente doméstico que ocurrió en un espacio público y que terminó en una tragedia”, explicó.

Quién era Robert Dorgan

Robert Dorgan 2 Robert Dorgan, el agresor del ataque en la pista de hielo de Estados Unidos.

La identidad del atacante fue confirmada horas después. Robert Dorgan, quien también utilizaba el nombre de Roberta Esposito, había atravesado un proceso de transición de género y una compleja situación personal en los últimos años.

Según documentos judiciales, en 2020 se sometió a una cirugía de reasignación de género, un proceso que coincidió con el inicio de conflictos familiares y legales.

Ese mismo año, su entonces esposa solicitó el divorcio. En la demanda inicial mencionó la cirugía y rasgos de trastorno de personalidad narcisista como causas del conflicto, aunque posteriormente el proceso se formalizó bajo la figura de “diferencias irreconciliables”.

El divorcio se concretó en 2021, pero los enfrentamientos familiares continuaron. La disputa por la custodia de los hijos y los desacuerdos dentro del entorno cercano marcaron la vida del atacante en los últimos años.

Un historial de inestabilidad y denuncias

Las investigaciones revelaron que Dorgan había denunciado situaciones de amenazas y conflictos con su familia política. En una oportunidad afirmó que su suegro buscaba expulsarlo de la casa familiar y que incluso existían supuestas amenazas de muerte.

Las autoridades consideraron esas denuncias como infundadas o exageradas, pero dejaron constancia del deterioro emocional del hombre.

Según fuentes policiales, el atacante tenía antecedentes de problemas de salud mental. Este aspecto fue confirmado públicamente por una de sus hijas tras la tragedia.

El testimonio que conmovió a la comunidad

A la salida de la comisaría, una joven que se identificó como hija del agresor brindó un breve y conmovedor testimonio. “Mi padre fue el tirador. Disparó a mi familia y ahora está muerto”, dijo ante los medios.

Visiblemente afectada, agregó: “Tenía problemas de salud mental. Estaba muy enfermo desde hacía tiempo”.

La advertencia en redes sociales

Horas antes del tiroteo, Dorgan había publicado mensajes alarmantes en redes sociales. En uno de ellos respondió a críticas contra una congresista transgénero con una frase que hoy genera inquietud. “Sigan machacándonos, pero no se pregunten por qué nos volvemos locos”, escribió.

Investigadores analizan su actividad digital, que incluía publicaciones contradictorias: defensa de derechos, discursos de odio y teorías conspirativas.

Para los especialistas, estas señales podrían haber anticipado un desenlace violento.

El impacto en la comunidad escolar

La tragedia golpeó con fuerza al mundo deportivo y educativo. Las ligas escolares de hockey suspendieron sus actividades en señal de duelo, mientras estudiantes y familias se reunieron para homenajear a las víctimas.

El alcalde de Pawtucket, Don Grebien, expresó su conmoción. “Estos son chicos de secundaria. Estaban jugando frente a sus familias y esto se convirtió en una pesadilla”, afirmó.

Autoridades educativas activaron protocolos de contención psicológica para alumnos y docentes.

Un país en alerta por la violencia armada

El caso vuelve a poner en el centro del debate la violencia con armas de fuego en Estados Unidos. Aunque el ataque tuvo un origen familiar, ocurrió en un evento público, lo que reaviva la preocupación social.

El episodio ocurrió pocas semanas después de otro tiroteo en el estado, en el que murieron estudiantes y docentes en un campus universitario.

Las autoridades destacaron que ambos hechos no están vinculados, pero reconocieron que generan temor.