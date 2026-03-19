Insólito: encontró una fortuna, la devolvió y denunció al dueño por la recompensa

A pesar de que el dueño del dinero inicialmente sugirió que los enviara a través de un auto de aplicación, Abdelnur se negó por razones de seguridad: "¿Cómo te voy a mandar 37 millones de pesos en un Uber?", recordó en diálogo con El Doce TV.

Embed

Finalmente, se trasladó personalmente hasta la zona de Los Boulevares para concretar la entrega. La tensión estalló al momento de la retribución. El empresario le entregó 30 mil pesos, una cifra que para Abdelnur ni siquiera cubría los gastos de traslado y el tiempo invertido.

"Me dio eso como para el Uber", se quejó el hombre, quien argumentó que al cuidar un patrimonio ajeno de tal magnitud se puso en riesgo personal.

El reclamo legal

Ante la falta de una respuesta satisfactoria, Abdelnur decidió formalizar su descontento mediante el envío de una carta documento.

El reclamo se basa en asesoramientos legales que sugieren que la recompensa por el hallazgo de bienes debe oscilar entre el 2% y el 10% del valor total rescatado.

Aunque el Código Civil actual ha modificado la obligatoriedad de estos porcentajes, existen fallos y doctrinas que aún avalan este tipo de pretensiones económicas ante un juez.