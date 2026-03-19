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Gesto y escándalo

Insólito: encontró una fortuna, la devolvió y denunció al dueño por la recompensa

El hombre que devolvió el dinero tomó una severa medida legal para reclamar lo que consideró injusto.

Mauricio Abdelnur

Mauricio Abdelnur, el hombre que devolvió una fortuna encontrada en la calle, se indignó por la recompensa que recibió.

Un gesto de honestidad ciudadana derivó en un insólito cruce judicial en la provincia de Córdoba. Mauricio Abdelnur, un trabajador vecino del barrio Lamadrid, se convirtió en el centro de debate tras devolver un sobre con cheques por 37 millones de pesos y reaccionar con indignación ante la recompensa recibida.

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El episodio, que tomó estdo público en las últimas horas, comenzó la madrugada del 27 de enero, cerca de las 6 de la mañana, cuando Abdelnur regresaba de su jornada laboral. En plena calle, divisó un sobre grande y algo deteriorado que contenía los documentos bancarios.

Tras llegar a su hogar y consultar con su hijo sobre lo sucedido, este fue tajante: "Pa, tenés que devolverlo", le dijo.

Acto seguido, ambos se propusieron identificar a los propietarios. Para lograrlo, el hombre recurrió al uso de inteligencia artificial, herramienta que le permitió determinar que los cheques pertenecían a una empresa con sede en San Luis.

A pesar de que el dueño del dinero inicialmente sugirió que los enviara a través de un auto de aplicación, Abdelnur se negó por razones de seguridad: "¿Cómo te voy a mandar 37 millones de pesos en un Uber?", recordó en diálogo con El Doce TV.

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Finalmente, se trasladó personalmente hasta la zona de Los Boulevares para concretar la entrega. La tensión estalló al momento de la retribución. El empresario le entregó 30 mil pesos, una cifra que para Abdelnur ni siquiera cubría los gastos de traslado y el tiempo invertido.

"Me dio eso como para el Uber", se quejó el hombre, quien argumentó que al cuidar un patrimonio ajeno de tal magnitud se puso en riesgo personal.

El reclamo legal

Ante la falta de una respuesta satisfactoria, Abdelnur decidió formalizar su descontento mediante el envío de una carta documento.

El reclamo se basa en asesoramientos legales que sugieren que la recompensa por el hallazgo de bienes debe oscilar entre el 2% y el 10% del valor total rescatado.

Aunque el Código Civil actual ha modificado la obligatoriedad de estos porcentajes, existen fallos y doctrinas que aún avalan este tipo de pretensiones económicas ante un juez.

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