Morena Rial detenida: el posteo inesperado de Jorge que encendió la polémica

De esta manera, lejos de emitir alguna suerte de comunicado sobre el derrotero de su hija y la situación familiar, Jorge Rial sorprendió poderosamente a su 1,2 millones de seguidores virtuales al compartir una postal en sus Instagram Stories donde se ve en primer plano su mano sosteniendo un habano al aire libre en un patio con pileta, imagen que connota una sensación de paz y tranquilidad de su parte.

“Entre Argenzuela y Argenzuela”, fue el escueto pero llamativo texto con el que acompañó su publicación arrobando a la marca que le provee los habanos, apenas un rato después de conocerse la novedad de que Morena había sido trasladada al penal de Magdalena y que deberá permanecer allí hasta que se lleve a cabo el correspondiente juicio o hasta tanto sus abogados consigan la prisión domiciliaria para su hija.

morena rial

Qué decisión tomó Rocío Rial con respecto a su sobrino Amadeo tras la detención de Morena

Morena Rial volvió a ser detenida y esta vez fue trasladada a la Unidad 51 de Mujeres en Magdalena, por una orden directa de la jueza Andrea Rodríguez Mentasty. En medio de este panorama, la gran incógnita gira en torno a su hijo Amadeo, quien está a pocos días de cumplir su primer año el 7 de octubre, lo que despertó inquietud dentro del entorno familiar.

Con el objetivo de resguardar al niño, se resolvió que quedara bajo la tutela de Rocío, su hermana, una decisión que ya había sido homologada por la Justicia antes de este nuevo episodio judicial. Así, se intenta darle estabilidad a Amadeo mientras su madre atraviesa el proceso de reclusión.

Facundo Ventura, cercano a Morena desde su infancia, fue quien dio detalles sobre cómo está organizada la familia en esta nueva etapa. En diálogo con La Posta del Espectáculo (TV Pública), contó que, a pesar de las circunstancias, el festejo por el primer cumpleaños del pequeño sigue en pie: "Una de sus mejores amigas me contaba que estaban armando, de todas maneras, el cumpleaños de su hijo Amadeo, que es ahora. Lo van a hacer igual, lo van a festejar con su hermana, Rocío".

El periodista insistió en que la idea no se modificó: "Una de sus mejores amigas me contaba que estaban armando, de todas maneras, el cumpleaños de su hijo Amadeo, que es ahora. Lo van a hacer igual, lo van a festejar con su hermana, Rocío", reiteró, dejando en claro que aunque Morena no esté presente, la reunión se llevará adelante.

Además, Ventura remarcó que ya se están ultimando los preparativos: "Están buscando el tema de salones, tortas, catering para resolverlo porque la idea es festejarlo, aunque Morena siga detenida".

Sobre los tiempos judiciales, adelantó que la mediática continuará privada de su libertad al menos por varias semanas: "Eso tardaría en que le den la domiciliaria".

Finalmente, recordó un antecedente que marcó la relación familiar: "Cuando Morena estuvo detenida en la alcaldía, Jorge se hizo cargo de Amadeo y generó un vínculo increíble, lo que lo hizo acercarse mucho más a su hija". Y concluyó con una opinión tajante sobre la situación legal de la joven: "La liberaron por ser hija de Jorge, por ningún otro motivo".