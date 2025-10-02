La angustiante situación de Morena Rial en el penal de Magdalena: en un 'buzón' y sin colchón

Tras ser detenida el lunes luego de que la Justicia revocó su excarcelación en la causa por robo agravado, Morena Rial fue traslada el miércoles a la Unidad 51 Femenina de Magdalena.
Ver las ultimas noticias en a24.com
El abogado Alejandro Cipolla dio detalles de cómo transcurre las primeras horas de detención Morena Rial dentro de la Unidad 51 de Magdalena tras ser revocada su excercelación.
Tras ser detenida el lunes luego de que la Justicia revocó su excarcelación en la causa por robo agravado, Morena Rial fue traslada el miércoles a la Unidad 51 Femenina de Magdalena.
El abogado y amigo de la hija de Jorge Rial, Alejandro Cipolla, contó en charla con Marina Calabró y Guido Záffora los detalles del dramático estado en que lleva sus primeras horas de detención y cuáles son las condiciones de la celda.
"Es una lástima, lo venía hablando con morena hace unas semanas lo que pasa es que venía atravesando una crisis grave de temas psiquiátricos. Esto lo hizo hacer un comportamiento autodestructivo que la llevó a hacer todo esto", indicó primero el letrado sobre las reglas que la joven no cumplió y por lo que fue revocada su excarcelación.
Cipolla detalló las condiciones donde está alojada Morena Rial dentro del penal alejada del resto de la población por precaución ante su exposición pública: "Está en buzón bien chiquito. Cuando son personajes famosos suelen dejarlos aislados de la población y el hecho que le indilga a morena participó con un menor y esto puede generar algún tipo de violencia entre las internas".
Marina Calabró le consultósi la hija de Jorge Rial corre "riesgo físico" en caso de cruzarse con otras internas de la cárcel y el abogado fue contudente: "Puede implicar un riesgo a su vida".
En tanto, Cipolla contó que le hará llegar un colchón y detalló las duras condiciones en la que lleva sus primeras horas detenida: “La realidad es que no tiene absolutamente nada, tiene la poca ropa que le hice llevar y ahora voy a ver cómo hago para que le lleven un colchón y los demás elementos que necesita. Mañana (por este jueves) ya mandé un letrado de mi confianza de mi estudio para que la vaya a ver y averiguar si le pueden dar un teléfono celular, que está autorizado por la Provincia de Buenos Aires”, concluyó.
PrimiciasYa se contactó en exclusiva con Miguel Ángel Pierri quien era el abogado de Morena Rial y presentó la denuncia a su defensa luego de que la Justicia revocó su excarcelación ante los constantes incumplimientos de la joven a las medidas para seguir en libertad bajo esa condición.
"No dio cumplimiento a los continuos reclamos de mi equipo a que diera cumplimiento a las exigencias asumidas al tiempo de su libertad. La documentación acercada era defectuosa y no comparecía ante el Tribunal con excusas inadmisibles", explicó el letrado sobre su decisión de dejar la defensa de Morena Rial.
Miguel Ángel Pierri destacó la gran amistad que tiene con Jorge Rial y dejó en claro que ambos intentaron ayudarla en todo momento pero que sus intentos no dieron resultados ante la conducta de la madre de Francesco y Amadeo.
"Soy muy amigo de su padre, quien hacía esfuerzo superiores. Recomendé una terapia urgente a través de un servicio público de salud y una detención en domicilio. La acompañé día a día, hora a hora. Está enferma, se siente frustrada, según sus dichos", indicó el reconocido abogado.
Y cerró dejando en claro que fue él quien tomó la determinación de no representarla más legalmente a Morena Rial en la causa por robo: "No acata, prefiero dar un paso al costado. Antes hablé en inextenso con el fiscal, el prestigioso Dr. Ferrari, y con su padre, mi apreciado amigo. Y dimití. Se cumplió un ciclo. Quise evitar que la envíen a un penal, pero no nos dejó espacio de maniobra".