La angustiante situación de Morena Rial en el penal de Magdalena: en un 'buzón' y sin colchón

En tanto, Cipolla contó que le hará llegar un colchón y detalló las duras condiciones en la que lleva sus primeras horas detenida: “La realidad es que no tiene absolutamente nada, tiene la poca ropa que le hice llevar y ahora voy a ver cómo hago para que le lleven un colchón y los demás elementos que necesita. Mañana (por este jueves) ya mandé un letrado de mi confianza de mi estudio para que la vaya a ver y averiguar si le pueden dar un teléfono celular, que está autorizado por la Provincia de Buenos Aires”, concluyó.

Miguel Ángel Pierri explicó por qué renunció a la defensa de Morena Rial

PrimiciasYa se contactó en exclusiva con Miguel Ángel Pierri quien era el abogado de Morena Rial y presentó la denuncia a su defensa luego de que la Justicia revocó su excarcelación ante los constantes incumplimientos de la joven a las medidas para seguir en libertad bajo esa condición.

"No dio cumplimiento a los continuos reclamos de mi equipo a que diera cumplimiento a las exigencias asumidas al tiempo de su libertad. La documentación acercada era defectuosa y no comparecía ante el Tribunal con excusas inadmisibles", explicó el letrado sobre su decisión de dejar la defensa de Morena Rial.

Miguel Ángel Pierri destacó la gran amistad que tiene con Jorge Rial y dejó en claro que ambos intentaron ayudarla en todo momento pero que sus intentos no dieron resultados ante la conducta de la madre de Francesco y Amadeo.

"Soy muy amigo de su padre, quien hacía esfuerzo superiores. Recomendé una terapia urgente a través de un servicio público de salud y una detención en domicilio. La acompañé día a día, hora a hora. Está enferma, se siente frustrada, según sus dichos", indicó el reconocido abogado.

Y cerró dejando en claro que fue él quien tomó la determinación de no representarla más legalmente a Morena Rial en la causa por robo: "No acata, prefiero dar un paso al costado. Antes hablé en inextenso con el fiscal, el prestigioso Dr. Ferrari, y con su padre, mi apreciado amigo. Y dimití. Se cumplió un ciclo. Quise evitar que la envíen a un penal, pero no nos dejó espacio de maniobra".