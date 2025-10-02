En vivo Radio La Red
"Nunca vi...": la información exclusiva que reveló a A24 el fiscal del triple crimen narco de Florencio Varela

En diálogo con Antonio Laje, por A24, el fiscal Adrián Arribas, a cargo de la investigación del crimen de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, reconoció que la causa avanza sobre varias líneas investigativas.

Durante la charla con Antonio Laje y su equipo, Arribas explicó que la investigación se encuentra en una etapa “incipiente” y que se manejan varias hipótesis, entre ellas la versión de un robo de droga y dinero. Aunque reconoció que esa línea es firme, aclaró que por el momento no existen pruebas concluyentes que justifiquen el pase del expediente a la Justicia federal.

“Hay varias líneas de investigación”, respondió Arribas cuando se le consultó por una posible relación del caso con el narcotráfico. “Estamos en plena recolección de pruebas, procedimientos y detenciones. Sería muy incipiente todavía hacer un planteo a la Justicia federal cuando la prueba no es contundente como para declinar una competencia. Pero eso no implica que en unos días podamos hacer la declaratoria”, agregó.

Sobre la versión de un supuesto robo de tres kilos de cocaína y dólares, Arribas la calificó como “cierta” en términos de investigación, aunque todavía “no acreditada”. En ese sentido, destacó que decretó el secreto de sumario por 48 horas para avanzar en las diligencias con la EDI (Equipo de Delitos Complejos) y con fuerzas federales.

El fiscal explicó que la apertura de los teléfonos celulares secuestrados a los detenidos será clave para confirmar o descartar hipótesis: “Mañana ya tengo la apertura de todos los celulares. Seguramente ahí obtendremos información valiosa que puede girar tanto para confirmar como para desvirtuar lo que tenemos hasta ahora”.

Una escena del crimen “macabra”

Consultado sobre la magnitud del operativo criminal, Arribas coincidió en que “claramente participaron muchas personas” y advirtió que todavía no están todos los responsables detenidos. “Por lo menos, los que tenemos hasta ahora cuentan con indicios suficientes para esta instancia. Pero es muy probable que en las próximas horas sigamos avanzando con más procedimientos y detenciones”, señaló.

Uno de los interrogantes clave en la investigación es quién tendió la trampa a las jóvenes y cómo se produjo el contacto con “Pequeño J”, el jefe narco señalado como el cerebro de la organización. “Ese nexo es uno de los puntos que estamos trabajando ahora. Por eso fue tan importante el secreto de sumario: para que no se filtre información”, indicó Arribas.

pequeno-j-fue-detenido-en-peru-foto-ministerio-de-seguridad-de-la-provincia-de-buenos-aires-B5CV757MRZAR7CV3RYJIV3G6WE (1)

En cuanto a la presencia de “Pequeño J” en el país, el fiscal fue categórico: “Está comprobado que estuvo en la Argentina”. Además, confirmó que Matías Agustín Ozorio, detenido en Perú, será trasladado en las próximas horas: “Si llega esta noche, por una cuestión de seguridad, recién se lo traerá mañana a primera hora a la fiscalía”.

Arribas también respondió sobre la posible existencia de una banda criminal de características inéditas en Argentina. Si bien evitó definiciones taxativas, dejó abierta la posibilidad de que con nuevas pruebas se confirme un trasfondo narco.

“Yo soy fiscal especializado en homicidios, no tengo competencia en narcomenudeo. Pero si se acredita esa vinculación, puedo pedir la incompetencia y que lo investigue la Justicia federal”, aclaró.

Finalmente, el fiscal fue tajante sobre la brutalidad del hecho: “En mis 35 años en la Justicia nunca vi cuerpos tratados de esa manera. No es un crimen común”, expresó.

