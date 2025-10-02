A24.com

Graciela Borges recibió su Doctorado Honoris Causa de la UBA: Mirtha Legrand y Susana Giménez, estuvieron presentes

La actriz, ícono del cine nacional, fue distinguida con el Doctorado Honoris Causa, el mayor reconocimiento que se otorga; y Mirtha Legrand y Susana Giménez estuvieron en primera fila.

2 oct 2025, 08:00
En el marco de la tercera edición del Festival Internacional de Cine de la UBA (FIC.UBA), que se llevará a cabo del 1 al 8 de octubre de 2025 en distintas sedes de la Ciudad de Buenos Aires, la actriz Graciela Borges recibió el Doctorado Honoris Causa en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU).

El evento, de carácter exclusivo, contó con la presencia de destacadas personalidades del ámbito artístico como Mirtha Legrand, Susana Giménez, Cecilia Roth, Mercedes Morán, Teté Coustarot, Flavio Mendoza, Leonora Balcarce, Romina Ricci, Alfredo Arias, Pablo Ramírez, Fabián Paz y Pucheta, y Analía Franchín, entre otros.

Durante la ceremonia se proyectaron fragmentos de algunas de sus películas más recordadas, que emocionaron al público presente y reforzaron la magnitud de su trayectoria. Con más de seis décadas de carrera, Borges es un ícono indiscutido del cine argentino y latinoamericano. Ha trabajado junto a grandes directores como Leopoldo Torre Nilsson, Raúl de la Torre, Leonardo Favio y Lucrecia Martel, y es considerada una de las intérpretes más reconocidas y premiadas de la pantalla grande.

En medio del homenaje, Borges se dirigió al público con palabras cargadas de emoción:

“Se me hace tan difícil hablar porque a veces logro conectar la cabeza con el corazón y me salen cosas más floridas. Quiero dar las gracias infinitas. Tengo acá muchos amigos que amo mucho, compañeras, como Mercedes. La única cosa por la que he caminado y he sido feliz es el amor de mis amigos, de alguien que te cuida el alma, que te sostiene; el amor es lo único que importa. Gracias a la universidad con el alma. Chiquita es la primera maestra, diosa, doctora: un aplauso para Chiquita. Generosa, maravillosa… yo siempre me pregunto algunos días que la veo ir de un lado para el otro, cómo hace. En este tiempo, sin ningún sentimiento especial que no sea bueno, no me he sentido muy bien, pero tuve acobijándome a alguien que me ha sostenido el alma de una manera increíble: gracias Juan Cruz por estar conmigo. Pensé que mi vida iba a estar donde debía estar, somos todos exactamente iguales en diferentes temas, diferentes trabajos, con todo el amor. Está la rubia de mi vida, mi amiga, la Su. Hablamos todas las noches.”

Como parte de su homenaje, el FIC.UBA presentará un ciclo de proyecciones con sus películas más emblemáticas. Entre ellas se encuentra La ciénaga, de Lucrecia Martel, que se proyectará el viernes 3 de octubre a las 19:00 hs. y el domingo 5 a las 21:30 hs., ambas funciones en el Cine Cosmos.UBA. También se exhibirá El dependiente, de Leonardo Favio, el jueves 2 y el miércoles 8 de octubre a las 19:00 hs. en el Cine Arte Cacodelphia (Sala 2). A su vez, Viudas, de Marcos Carnevale, podrá verse el jueves 2 a las 16:30 hs. en el Cine Cosmos.UBA y el domingo 5 a las 16:00 hs. en el Cine Arte Cacodelphia (Sala 1). Por último, Pobre mariposa, de Raúl de la Torre, se proyectará el lunes 6 a las 16:30 hs. y el miércoles 8 a las 21:00 hs., ambas funciones en el Cine Arte Cacodelphia (Sala 2).

Como dato de color, se vivió un instante de gran ternura cuando la nieta de Graciela Borges, Jesús Bordeu, desde la butaca, le gritó con emoción: “¡Te amo, abu!”, arrancando aplausos y sonrisas de todo el auditorio.

     

 

