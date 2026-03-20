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El relato de Luciana Martínez sobre el episodio de violencia con el turista: "Se enojó cuando vio que era una chica trans"

Luciana Martínez, ex participante de Gran Hermano, habló por primera vez tras la denuncia de un turista estadounidense que la acusó de “viuda negra” y reveló que él se violentó al enterarse de que era una chica trans.

20 mar 2026, 11:30
El relato de Luciana Martínez sobre el episodio de violencia con el turista: Se enojó cuando vio que era una chica trans
El relato de Luciana Martínez sobre el episodio de violencia con el turista: Se enojó cuando vio que era una chica trans

El relato de Luciana Martínez sobre el episodio de violencia con el turista: "Se enojó cuando vio que era una chica trans"

Luego de recuperar la libertad el martes 17 de marzo, Luciana Martínez, ex participante de Gran Hermano, decidió dar su versión de los hechos sobre la noche que vivió el pasado sábado a la madrugada junto a un turista de Estados Unidos, a quien conoció en un boliche de Palermo, y quién luego la denunció tanto a él como a Cristian Wagner por haberle robado las pertenencias.

El relato que brindó en A la Barbarossa (Telefe) fue totalmente estremecedor. Allí, Luciana reconstruyó paso a paso lo que ocurrió durante la noche en el hotel donde se alojaba el turista, aportando detalles sobre el encuentro, el clima que se generó entre ambos y el momento en que la situación, según su versión, comenzó a tensarse. Lo más fuerte, denunció públicamente haber sufrido un acto de transfobia.

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“Soy bastante confiada y eso es algo que tengo que mejorar”, reflexionó. La ex Gran Hermano, que fue excarcelada el martes 17 tras ser acusada de robarle a un turista bajo la modalidad conocida como “viuda negra”, contó cómo fue el encuentro en la habitación del hotel.

Lo conocí en un boliche de Palermo. Nos invitó unos tragos y fue muy amable. Después se fue con otras chicas que también estaban ahí, mientras yo me quedé bailando con un amigo. Como ellas no quisieron seguir con él, volvió a buscarnos y nos propuso ir a un after en su hotel”, relató.

Visiblemente angustiada, continuó contando lo que ocurrió dentro del hotel: "Algo en mi instinto me decía que no pase a la habitación pero como estaba con mi amigo (Cristian Andrés Wagner), fuimos. Ahí nos ofreció alcohol, tomamos todos, nos relajamos y no ofreció drogas pero nosotros no aceptamos. Seguimos tomando y cuando me voy al baño, me sigue".

"Él se metió en el baño y como teníamos onda, nos besamos. Él intentó interactuar rápidamente y aunque estaba abombada por el alcohol, accedí. En ese momento, se dio cuenta de que era una chica trans y se pone más violento. Me incomodé, le grito a mi amigo", explicó Martínez, recordando la situación que la perturbó profundamente.

Según explicó a Georgina y el panel, el turista no la dejaba salir del baño y su amigo, no podía entrar. Cuando por fin sale, intenta vestirse y los hombres comenzaron a forcejear. Fue ahi que ella le dijo a Wagner que se fuera. "Lo que pasó después, casi no recuerdo si accedí o no pero todos me dicen que fue abuso".

La bailarina demostró estar angustiada, que recién ahora está 'procesando' lo vivido y remarcó que se siente avergonzada por todo lo que se dijo: "Hubo mucha información falsa, muchas mentiras. Siento que es por ser una chica trans se persigue el prejuicio de las drogas y la prostitución".

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