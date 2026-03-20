El relato de Luciana Martínez sobre el episodio de violencia con el turista: "Se enojó cuando vio que era una chica trans"

Visiblemente angustiada, continuó contando lo que ocurrió dentro del hotel: "Algo en mi instinto me decía que no pase a la habitación pero como estaba con mi amigo (Cristian Andrés Wagner), fuimos. Ahí nos ofreció alcohol, tomamos todos, nos relajamos y no ofreció drogas pero nosotros no aceptamos. Seguimos tomando y cuando me voy al baño, me sigue".

"Él se metió en el baño y como teníamos onda, nos besamos. Él intentó interactuar rápidamente y aunque estaba abombada por el alcohol, accedí. En ese momento, se dio cuenta de que era una chica trans y se pone más violento. Me incomodé, le grito a mi amigo", explicó Martínez, recordando la situación que la perturbó profundamente.

Según explicó a Georgina y el panel, el turista no la dejaba salir del baño y su amigo, no podía entrar. Cuando por fin sale, intenta vestirse y los hombres comenzaron a forcejear. Fue ahi que ella le dijo a Wagner que se fuera. "Lo que pasó después, casi no recuerdo si accedí o no pero todos me dicen que fue abuso".

La bailarina demostró estar angustiada, que recién ahora está 'procesando' lo vivido y remarcó que se siente avergonzada por todo lo que se dijo: "Hubo mucha información falsa, muchas mentiras. Siento que es por ser una chica trans se persigue el prejuicio de las drogas y la prostitución".