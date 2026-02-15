Otro detenido por la violencia en el Congreso: las cámaras lo captaron fabricando una bomba molotov
El sospechoso fue arrestado en un operativo en Avellaneda tras un peritaje de imágenes que lo ubicó en pleno armado de artefactos incendiarios durante la marcha contra la reforma laboral. En el allanamiento secuestraron combustible, guantes térmicos y dispositivos electrónicos que lo vinculan con la logística de los ataques.
En un operativo realizado en Avellaneda, la Policía Federal Argentina detuvo este sábado por la noche a Milton Tolomeo, señalado como uno de los presuntos responsables de fabricar y arrojar bombas molotov durante los violentos incidentes ocurridos frente al Congreso de la Nación Argentina en el marco de la marcha contra la reforma laboral.
La captura se produjo luego de un exhaustivo peritaje de imágenes que permitió reconstruir su accionar en la zona de los disturbios y ubicarlo en la escena de los ataques, pese a que su nombre no figuraba en el listado inicial de sospechosos difundido por el Ministerio de Seguridad.
El análisis de los videos y el operativo
Según fuentes de la investigación, el trabajo sobre registros audiovisuales fue clave para identificar al acusado. Las imágenes lo mostrarían armando artefactos incendiarios y lanzándolos contra las fuerzas federales durante los enfrentamientos.
Con esa prueba, el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6 ordenó su detención. Tolomeo fue interceptado en la vía pública y trasladado a una dependencia federal.
Qué encontraron en los allanamientos:
Durante el procedimiento en su vivienda, los agentes secuestraron:
Bidones con combustible
Guantes térmicos
Dispositivos electrónicos
La ropa que habría utilizado el día de los incidentes
Además, se incautó material vinculado a grupos de ideología anarquista, que ahora será analizado para determinar posibles conexiones con otros implicados.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, calificó la detención como un avance clave en la causa y sostuvo que el objetivo del acusado era “sembrar caos y desestabilizar el orden institucional”.
“Este terrorista ahora está preso y quedará aislado en alto riesgo”, afirmó la funcionaria tras la difusión de los videos donde se observa el presunto armado de los explosivos caseros.
El detenido permanece bajo custodia federal y será indagado en las próximas horas por los delitos de:
Estrago doloso
Resistencia a la autoridad
La Justicia analiza ahora el contenido de los teléfonos y computadoras secuestrados para establecer si actuó solo o como parte de una estructura organizada.
Su arresto se suma al de los otros implicados en los disturbios y marca un nuevo avance en la investigación que busca identificar a todos los responsables de los destrozos y las agresiones contra las fuerzas de seguridad durante la protesta.