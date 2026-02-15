Otro detenido por la violencia en el Congreso: las cámaras lo captaron fabricando una bomba molotov

Qué encontraron en los allanamientos:

Durante el procedimiento en su vivienda, los agentes secuestraron:

Bidones con combustible

Guantes térmicos

Dispositivos electrónicos

La ropa que habría utilizado el día de los incidentes

Además, se incautó material vinculado a grupos de ideología anarquista, que ahora será analizado para determinar posibles conexiones con otros implicados.

molovvv

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, calificó la detención como un avance clave en la causa y sostuvo que el objetivo del acusado era “sembrar caos y desestabilizar el orden institucional”.

“Este terrorista ahora está preso y quedará aislado en alto riesgo”, afirmó la funcionaria tras la difusión de los videos donde se observa el presunto armado de los explosivos caseros.

El detenido permanece bajo custodia federal y será indagado en las próximas horas por los delitos de:

Estrago doloso

Resistencia a la autoridad

La Justicia analiza ahora el contenido de los teléfonos y computadoras secuestrados para establecer si actuó solo o como parte de una estructura organizada.

Su arresto se suma al de los otros implicados en los disturbios y marca un nuevo avance en la investigación que busca identificar a todos los responsables de los destrozos y las agresiones contra las fuerzas de seguridad durante la protesta.