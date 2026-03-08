El brutal relato de una exparticipante de Gran Hermano 2024 sobre su ex denunciado por violencia

Con el correr de los días, Andrea comenzó a prestar especial atención a las actitudes de su pareja y a los comentarios que escuchaba a su alrededor. Incluso su propio hijo le hizo notar ciertas cosas que no le cerraban. "Yo estaba observando todo. Mi hijo me alertó porque venía de una relación donde también tuve problemas, entonces yo estaba atenta todo", relató.

Andrea Lázaro en Infama

Luego de la entrevista televisiva de Romina, la relación atravesó un breve distanciamiento. Sin embargo, según contó la mediática, Ferreyra siempre negó las acusaciones que pesaban sobre él y desestimó lo dicho por su ex. "Me decía que era mentira, que era usaba maquillaje. Él y toda su familia estaban en complot", aseguró.

Finalmente, Andrea decidió investigar por su cuenta y terminó confirmando varias de las sospechas que tenía. "Viví dos meses de mentiras. Me fui un día porque me enojé por esto. Eran mentiras hasta en lo cotidiano, mientras intentaba comunicarme con Romina, pero no podía", contó en el programa.

En ese contexto, relató el momento clave que la llevó a comprobar lo que intuía. "Le saqué el celular a él, me pasé su número y ahí confirmé todo lo que yo creía", reveló.

Por último, la ex participante del reality también señaló otras inconsistencias que detectó en el relato de su ex pareja durante la relación. "Él me dijo que era evangelista, no lo era. No tuvo tiempo de hacerme nada a mí, conmigo se portaba sumiso. Estos seres actúan con gente más manejable, más vulnerable", expresó.

Al cerrar su testimonio, Lázaro dejó en claro que la exposición pública del caso fue determinante para poder salir de esa situación. "Sin la entrevista no hubiese seguido con él porque no se sostiene tanta mentira", aseguró.

Qué hizo Andrea del Boca con Yanina Zilli en pleno cumpleaños dentro de Gran Hermano

El pasado 4 de marzo fue una fecha muy especial para Yanina Zilli. La exvedette celebró su cumpleaños número 60 en un escenario poco habitual: la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), donde actualmente participa del reality.

Soplar las velitas dentro del programa fue, sin dudas, un contexto distinto a cualquier otro festejo. Sin embargo, el momento tuvo todo el condimento del espectáculo que siempre caracterizó a la artista, rodeada por los participantes con los que hoy comparte el encierro.

Durante la jornada, el clima dentro de la casa fue de celebración y complicidad. Sus compañeros se mostraron atentos y acompañaron a Zilli en una fecha tan significativa, generando un ambiente festivo que rápidamente se contagió entre todos.

Fiel a su estilo y a su trayectoria en el mundo del show, la vedette decidió sumar un toque de glamour al momento. Para eso eligió un llamativo tocado con plumas y comenzó a caminar con actitud, como si estuviera nuevamente sobre un escenario.

En medio de ese clima distendido ocurrió un gesto que no pasó desapercibido. Andrea del Boca, otra de las figuras que forma parte del reality y con quien Zilli ya protagonizó algunos cruces, se acercó para ayudarla con su look.

La actriz se ocupó de acomodarle las plumas del tocado con cuidado, sumándose al juego que había propuesto la cumpleañera y participando del clima festivo que se vivía en ese momento.

Luego, Yanina decidió ir un paso más allá y montó una pequeña performance improvisada. Se subió a unas sillas y adoptó una pose que la mostraba como si estuviera en pleno escenario, mientras el resto de los participantes la rodeaban entre risas y aplausos.

El momento culminó cuando todos comenzaron a cantar el clásico “Feliz cumpleaños”, transformando ese rincón de la casa de Gran Hermano Generación Dorada en una celebración muy especial para la exvedette.