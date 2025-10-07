En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Violencia
Robo
SORPRENDENTE

Intentó robar en un súper chino y la reacción de la cajera se volvió viral: "Justicia por mano propia"

Una cajera de un supermercado descubrió a una clienta que intentaba llevarse mercadería por $143.000 oculta bajo su ropa y reaccionó con furia. El hecho fue grabado por un testigo y se viralizado en TikTok.

Intentó robar en un súper chino y la reacción de la cajera se volvió viral. (Foto: captura video)

Intentó robar en un súper chino y la reacción de la cajera se volvió viral. (Foto: captura video)

La calma de un supermercado del barrio Centenario de Mar del Plata se rompió en cuestión de segundos cuando una cajera descubrió a una clienta escondiendo mercadería bajo su ropa. Lo que pudo haberse resuelto con un llamado a la Policía terminó convirtiéndose en una violenta escena que fue grabada por un testigo, viralizada en TikTok y que hoy genera un intenso debate sobre la “justicia por mano propia”.

Leé también Violó la perimetral y casi la mata frente a sus hijos: la inesperada "arma" que eligió para el ataque
Hospital Regional “Doctor Camilo Muniagurria” de Goya.

El episodio: del carrito de compras a la confrontación física

Embed

El hecho ocurrió el pasado viernes en un supermercado de origen chino ubicado en Alvarado al 5800. Según relató el usuario de TikTok @elrey10yo, dos mujeres habían cargado un carrito con alimentos y productos de limpieza por un valor total de $143.300, pero a la hora de pagar, intentaron burlar a la cajera escondiendo los artículos debajo de sus largas polleras.

El plan, sin embargo, quedó al descubierto en la línea de cajas. La empleada, visiblemente alterada, no dudó en increpar a una de las acusadas. La tomó de los pelos y, en medio de los gritos, la golpeó con un palo mientras exigía que devolviera todo lo sustraído.

El video, captado por el testigo, muestra cómo la mujer acusada de robo intenta liberarse sin éxito, mientras su acompañante permanece inmóvil, sorprendida por la reacción de la trabajadora del comercio.

Un video viral que dividió opiniones

La grabación fue compartida en TikTok por @elrey10yo, quien además mostró en otro clip el carrito repleto de productos que, según él, las sospechosas pretendían llevarse sin pagar. “Habían escondido todo debajo de sus polleras largas”, detalló el creador de contenido.

El primer video superó las 450 mil visualizaciones y recibió cientos de comentarios, muchos de ellos cuestionando la actitud de la cajera.

“Para eso está la Policía, no tenía derecho a golpearla así” y “tampoco era para pegarle con un palo” fueron algunas de las críticas.

Otros usuarios, en cambio, respaldaron la reacción de la empleada, alegando cansancio frente a los robos recurrentes en comercios.

El testigo pidió disculpas

El usuario que filmó y publicó el video reflexionó sobre lo sucedido y admitió sentirse incómodo por no haber intervenido para evitar la agresión: “La verdad me asombra el morbo de la sociedad. Si bien fui el autor del video, tengo que pedir disculpas por no haber hecho nada ante semejante locura”, expresó.

El caso no tardó en escalar más allá de las redes sociales. Vecinos de la zona compartieron el video en grupos locales y debatieron sobre la seguridad en el barrio Centenario.

Algunos vecinos pidieron mayor presencia policial en la zona comercial, mientras que otros cuestionaron el accionar de la cajera por “tomar la justicia en sus propias manos”.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Violencia Robo
Notas relacionadas
Detuvieron a ocho personas por el impactante robo en la casa de Pampita
"El robo de casi 400 kilos de...": el motivo del triple crimen de Lara, Morena y Brenda
Los macabros detalles que mostró la autopsia de Morena tras el asesinato en Florencio Varela

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar