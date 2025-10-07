Intentó robar en un súper chino y la reacción de la cajera se volvió viral: "Justicia por mano propia"

Un video viral que dividió opiniones

La grabación fue compartida en TikTok por @elrey10yo, quien además mostró en otro clip el carrito repleto de productos que, según él, las sospechosas pretendían llevarse sin pagar. “Habían escondido todo debajo de sus polleras largas”, detalló el creador de contenido.

El primer video superó las 450 mil visualizaciones y recibió cientos de comentarios, muchos de ellos cuestionando la actitud de la cajera.

“Para eso está la Policía, no tenía derecho a golpearla así” y “tampoco era para pegarle con un palo” fueron algunas de las críticas.

Otros usuarios, en cambio, respaldaron la reacción de la empleada, alegando cansancio frente a los robos recurrentes en comercios.

El testigo pidió disculpas

El usuario que filmó y publicó el video reflexionó sobre lo sucedido y admitió sentirse incómodo por no haber intervenido para evitar la agresión: “La verdad me asombra el morbo de la sociedad. Si bien fui el autor del video, tengo que pedir disculpas por no haber hecho nada ante semejante locura”, expresó.

El caso no tardó en escalar más allá de las redes sociales. Vecinos de la zona compartieron el video en grupos locales y debatieron sobre la seguridad en el barrio Centenario.

Algunos vecinos pidieron mayor presencia policial en la zona comercial, mientras que otros cuestionaron el accionar de la cajera por “tomar la justicia en sus propias manos”.