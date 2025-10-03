Video: robó en un supermercado chino y el dueño lo sorprendió con su violenta reacción

El dueño de un supermercado chino de la localidad bonaerense de Pérez Millán, partido de Ramallo, enfrentó a un cliente a punta de pistola tras descubrir que había intentado robar mercadería.
El dueño de un supermercado chino de Pérez Millán, partido de Ramallo, descubrió a un cliente intentando robar mercadería, lo enfrentó a punta de pistola y lo obligó a devolver los productos.
El dueño de un supermercado chino de Pérez Millán, partido de Ramallo, descubrió a un cliente intentando robar mercadería, lo enfrentó a punta de pistola y lo obligó a devolver los productos.
El dueño de un supermercado chino de la localidad bonaerense de Pérez Millán, partido de Ramallo, enfrentó a un cliente a punta de pistola tras descubrir que había intentado robar mercadería.
A través de las cámaras de seguridad, el comerciante se percató que el hombre ocultaba un pote de dulce de leche y un trozo de queso entre sus prendas. Cuando llegó a la caja, lo interceptó, sacó un arma de fuego y le apuntó para obligarlo a devolver los productos.
En ese marco de tensión, el ladrón devolvió lo sustraído y se retiró del lugar. Según informó el sitio 24CON, el comerciante ya había sufrido otros robos anteriores, aparentemente de la misma persona a la que esta vez enfrentó a punta de pistola.
El episodio, que ocurrió el pasado lunes tal como se observa en las cámaras de seguridad del almacén, se viralizó en las últimas horas en la red social X.