Detuvieron a ocho personas por el impactante robo en la casa de Pampita

Ante la consulta de Lizardo Ponce sobre cómo lograron identificar a los sospechosos, Candalaft respondió: "Porque el Centro de Monitoreo Urbano de la Ciudad permitió hacer el recorrido que hizo el vehículo en el cual se escaparon".

Yanina también opinó sobre el accionar de la banda: "Estaban bastante organizados, era gente que sabía lo que estaba haciendo". A lo que Candalaft sumó: "Sabían lo que estaban haciendo. Se pusieron violentos cuando vino la policía. Estaban armados, quisieron escapar y ahí los terminaron deteniendo. No me confirman que se haya caído toda la banda. Me dicen que puede ser que haya más personas de apoyo y que tengan el resto de los elementos que le habían robado a Pampita".

¿Qué dijo Pampita sobre el robo en su casa y la posible traición de alguien de su entorno?

Pampita se mostró conmovida tras el violento robo que sufrió en su casa ubicada en Barrio Parque. En medio de la conmoción, no descartó que alguien cercano pudiera haber brindado información clave a los delincuentes. "Estoy procesando todo", expresó con sinceridad.

La modelo no estuvo sola en este difícil momento. Martín Pepa, su pareja, viajó de urgencia desde Estados Unidos para acompañarla. En diálogo con A la Tarde (América TV), Carolina destacó el valor de su presencia: "Especial y necesaria", dijo sobre el apoyo emocional que recibió.

A pesar del impacto que le generó el episodio, Pampita intenta mantener la calma y seguir confiando en quienes la rodean. "Nunca pensé que podía pasarme algo así. Voy a tratar de pensar en eso y seguir confiando en todos los que están a mi alrededor. Que todos los que me rodean son buena gente", expresó, dejando en claro que no quiere perder la fe en su entorno.

Sobre la recuperación de algunos de los objetos robados, la conductora explicó cómo se encontraron los teléfonos celulares: "Fue porque una persona encontró los teléfonos en un descampado cerca de mi casa", relató.

En cuanto a las versiones que circularon sobre el posible objetivo del robo, Pampita fue contundente. Según lo que contó Alejandro Pueblas en SQP (América TV), se especuló con que los ladrones buscaban eliminar documentos comprometedores. Ella lo negó sin dudar: "Yo no tengo documentos de ningún tipo, nada raro. ¿Por qué dirían una cosa así?".

Además, aclaró que no tiene planes de mudarse del barrio. "Mis hijos van al cole a dos cuadras, tenemos toda la vida organizada", afirmó. También mencionó que Bautista, su hijo mayor, está al tanto de lo ocurrido. "Los chicos están impresionados, pero estamos trabajando con los papás para que no tengan ningún tipo de miedo y se sientan seguros en su hogar", concluyó.