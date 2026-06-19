Crimen de Agostina Vega: declara una testigo clave que podría cambiar el rumbo de la causa

agostina

Según la hipótesis de la fiscalía, esas grabaciones habrían sido registradas pocas horas después de que el cuerpo de Agostina fuera descartado en un descampado de Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba.

Los investigadores consideran que ese material podría aportar datos clave para reconstruir los movimientos de los sospechosos durante las horas posteriores al crimen.

Soledad Andreani: del testimonio espontáneo a la detención

Antes de ser arrestada, Andreani había decidido presentarse de manera espontánea ante la Justicia y también brindó entrevistas periodísticas. En sus declaraciones públicas aseguró que no tenía conocimiento de lo ocurrido con Agostina Vega y explicó que mantenía una relación previa con Barrelier.

La mujer sostuvo que era expareja del principal acusado y que por ese motivo le había prestado su automóvil, un Ford Ka que luego quedó bajo análisis de los investigadores. Se cree que el detenido traslado el cuerpo de Agostina en ese vehículo para descartarlo finalmente en un descampado de 240 hectáreas ubicado cerca del barrio Ampliación Ferreyra.

Sin embargo, con el avance de la causa y la incorporación de nuevas pruebas, la fiscalía consideró que existían elementos suficientes para ordenar su detención.

La nueva acusación que complica a la dueña del Ford Ka y ex de Barrelier

detenidos por Agostina De izquierda a derecha: Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani.

En las últimas horas surgió además un nuevo elemento que podría tener impacto en el expediente.

Según reveló Fernanda Alaniz, abogada que representa al padre de Agostina, una testigo declaró ante la Justicia y vinculó a Andreani con presuntas situaciones de explotación sexual de menores. "Dijo que Soledad Andreani explotaba sexualmente a menores de edad en el bar donde trabajaba", aseguró la letrada.

Por el momento, esa afirmación forma parte de un testimonio incorporado a la investigación y deberá ser corroborada mediante otras pruebas y medidas judiciales.

El femicidio de Agostina Vega

El femicidio de Agostina Vega conmocionó a Córdoba y al país. La adolescente fue hallada asesinada y desmembrada luego de varios días de búsqueda y desde entonces la fiscalía avanza sobre distintas líneas investigativas para determinar qué ocurrió y quiénes participaron del hecho.

Mientras Claudio Barrelier continúa detenido como principal sospechoso, las declaraciones de Andreani y Fassetta aparecen como piezas fundamentales para esclarecer el caso.

La expectativa ahora está puesta en lo que pueda aportar Andreani ante el fiscal Garzón y en si su testimonio permitirá responder algunas de las preguntas que aún rodean uno de los casos más impactantes del año.