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Tensión total entre Moria Casán y el abogado de la novia del principal acusado por el crimen de Agostina Vega

Moria Casán vivió un episodio incómodo al aire con el abogado de la pareja del principal acusado por el femicidio de Agostina Vega.

12 jun 2026, 12:00
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Tensión total entre Moria Casán y el abogado de la novia del principal acusado por el crimen de Agostina Vega

Mientras avanza la investigación por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, sigue apareciendo nueva información que podría resultar clave para la causa. En las últimas horas se difundió un video en el que se ve a Claudio Barrelier, principal acusado del crimen, junto a su pareja, Soledad Andreani, imágenes que podrían complicar la situación judicial de la mujer.

En ese marco, Angelo Giorgietti, abogado defensor de Andreani, fue entrevistado en La Mañana con Moria y tuvo un fuerte intercambio con Moria Casán al ser consultado sobre el material que salió a la luz. La conductora apuntó contra las imágenes que muestran a Andreani realizando compras en una ferretería poco antes de que se conocieran detalles del caso.

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"Cuando ve a su defendida que sale de una ferretería, que supuestamente está comprando cosas para mejorar su casa; habla con albañiles; después vuelve y le pregunta a la ferretera si tiene pala, machete, serrucho... ¿Eso no le dice nada tampoco?", lanzó Moria. Lejos de mostrarse dubitativo, el letrado respondió con firmeza: "A mí no me dice nada en absoluto. Ella lo manifestó públicamente y también cuando declaró bajo juramento".

La entrevista subió de tono cuando Giorgietti advirtió un gesto de desaprobación de la conductora mientras respondía sus preguntas. "Si la entrevista va a ser para que vos me preguntes cosas y hagas caras, dejando entender cosas que no son, no tiene mucho sentido", disparó el abogado, visiblemente molesto.

La respuesta de Moria no tardó en llegar: "Es mi manera de ser, doctor. Yo siempre hago caras, igual que usted. Usted no sabe nada. Dentro de su modo de defender, no sabe nada". Lejos de bajar la tensión, la diva redobló la apuesta y cuestionó la postura del letrado respecto de las imágenes que involucran a su defendida: "Yo hago caras porque no puedo creer que un ser humano me diga que una mujer que sale a averiguar determinadas cosas no le dice nada de nada. Sé que usted es un buen abogado defensor, pero me llama la atención que no le genere ninguna sospecha".

Antes de cerrar la entrevista, Moria volvió a referirse al comportamiento del abogado y dejó una contundente opinión al aire: "Yo no lo tomo como un irrespetuoso, sino como un hombre al que le gusta estar en cámara y patotear. Que no me banca y me lo dice, se pone una cucarda".

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¿Apareció un material que complica a Claudio Barrelier?

Moria Casán reaccionó al aire al ver un video que complica aún más la situación de Claudio Barrelier, principal sospechoso del crimen de Agostina Vega en Córdoba. Las cámaras de seguridad de una ferretería ubicada en la calle Alsina, en barrio Yofre, registraron al hombre dentro de su auto durante el fin de semana del crimen, mientras su pareja, Soledad Andreani, hacía compras en el local, según las imágenes repasadas en La mañana con Moria (El Trece).

El cronista que reportó desde Córdoba detalló el contenido del video: se ve a Barrelier dentro de un Ford Ka de tres puertas, acomodando algo en el asiento trasero mientras Andreani permanecía afuera. Según relató la dueña de la ferretería, Barrelier nunca llegó a entrar al local, sino que le pasaban la mercadería desde afuera directamente al vehículo, lo que despertó sospechas por ese movimiento dentro del auto.

Al ver las imágenes, Moria Casán remarcó la hipótesis que sostiene el padre de la víctima sobre una posible red de trata y narcotráfico detrás del caso, y recordó que desde el primer momento el equipo del programa había señalado lo extraño de la situación dada la magnitud del hecho. Cabe recordar que, además de Barrelier, también fueron detenidos Soledad Andreani, su expareja, y Osvaldo Fassetta, vecino del principal sospechoso.

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