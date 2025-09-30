Javier Alonso dio detalles de cómo atraparon a "Pequeño J": "Estaba armado para que las chicas no aparezcan"

A su vez, agregó: “Teníamos los teléfonos intervenidos de Pequeño J y Ozorio y vimos el recorrido que hicieron en base a las antenas. Nosotros lo tuvimos dentro de camión porque se iba a encontrar con Ozorio en Trujillo y pensaban que desde ahí se iban a esconder por eso le pasamos los datos a la policía peruana. A Ozorio lo detuvimos a las 10 de la mañana de hoy y no dijimos nada porque se podía enterar Pequeño J”.

Cómo quería ganar poder "Pequeño J"

“Fue inoportuno lo de Bullrich por oportunismo político, casi se cae la operación, pero por suerte se pudo concretar las aprensiones”, destacó y aclaró: “Ozorio era el cajero de J, era una organización incipiente, al que hizo la fosa le pagaron con plata y con tusi”, contó Alonso.

El tanto esbozó su teoría: “Él tenía que rendir cuenta ante otros de algo que había desaparecido, por eso creo que "Pequeño J" quería construir un liderazgo como algo temerario y tomó a estas chicas. En Perú están muy enojados con esto”.

“Sabemos que hay dos personas, papá y abuelo, con quien hablaba "Pequeño J" y con otros detenidos, el que habría filmado. Además, quiero destacar el audio aportado por la madre de otras de las detenidas que pensaban que la iban a matar”, comentó el ministro de Seguridad provincial.