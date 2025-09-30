En vivo Radio La Red
Policiales
Pequeño J
Detenidos
Triple crimen

Javier Alonso dio detalles de cómo atraparon a "Pequeño J": "Estaba armado para que las chicas no aparezcan"

El ministro de Seguridad contó que a Matías Ozorio lo atraparon por la mañana y no dijeron nada para que el líder narco busque el lugar de encuentro donde finalmente fue atrapado.

Javier Alonso dio detalles de cómo atraparon a "Pequeño J". 

Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dio detalles del triple crimen de Florenico Varela y del operativo que terminó con las detenciones de "Pequeño J" y su ladero Matías Ozorio y destacó que “hicimos un trabajo de campo muy importante, porque estaba todo armado para que esto quede impune”, y agregó, “casi lo agarramos en La Matanza a Pequeño J”. Además, sostuvo: “La operación casi se cae por oportunismo político”, refiriéndose a Patricia Bullrich.

Leé también Las raíces de "Pequeño J" en uno de los barrios más peligrosos de Trujillo, en Perú: "Siempre humilde, cabrón"

En A24, Alonso destacó sobre el líder narco: “Iba cambiando de chip y hablaba con tres teléfonos, teníamos la expectativa que volviera, pero nos enteramos que estaba en José C Paz y luego de que él se toma un micro. Es una organización que no conocíamos, pero aparecen personas cercanas a otras organizaciones que son de Perú. “Pequeño J” le da la venta de droga a La Matanza junto a su primo, que lo hizo venir”.

“Nosotros tenemos dos personas que vieron el video donde las matan a las chicas, tenemos inteligencia, usaron una aplicación para que la vea Pequeña J, y decía que esto le pasa a las personas que le roban, la usaron para dar un mensaje, no lo justifica, pero podría ser para un mensaje a Perú, hay una línea que lo relaciona con Los Pulpos, que es la logística de la droga que viene de Perú a Argentina”, contó el ministro.

A su vez, agregó: “Teníamos los teléfonos intervenidos de Pequeño J y Ozorio y vimos el recorrido que hicieron en base a las antenas. Nosotros lo tuvimos dentro de camión porque se iba a encontrar con Ozorio en Trujillo y pensaban que desde ahí se iban a esconder por eso le pasamos los datos a la policía peruana. A Ozorio lo detuvimos a las 10 de la mañana de hoy y no dijimos nada porque se podía enterar Pequeño J”.

Cómo quería ganar poder "Pequeño J"

Fue inoportuno lo de Bullrich por oportunismo político, casi se cae la operación, pero por suerte se pudo concretar las aprensiones”, destacó y aclaró: “Ozorio era el cajero de J, era una organización incipiente, al que hizo la fosa le pagaron con plata y con tusi”, contó Alonso.

El tanto esbozó su teoría: “Él tenía que rendir cuenta ante otros de algo que había desaparecido, por eso creo que "Pequeño J" quería construir un liderazgo como algo temerario y tomó a estas chicas. En Perú están muy enojados con esto”.

Sabemos que hay dos personas, papá y abuelo, con quien hablaba "Pequeño J" y con otros detenidos, el que habría filmado. Además, quiero destacar el audio aportado por la madre de otras de las detenidas que pensaban que la iban a matar”, comentó el ministro de Seguridad provincial.

