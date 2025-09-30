Las raíces de "Pequeño J" en uno de los barrios más peligrosos de Trujillo, en Perú: "Siempre humilde, cabrón"

La investigación sobre una organización delictiva transnacional ha puesto el foco en Tony Jansen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", un joven peruano de 20 años cuya historia revela la compleja reconfiguración del crimen organizado en Argentina. Las autoridades argentinas y peruanas intentan reconstruir sus movimientos: aunque Perú confirmó su nacionalidad y mostró documentos oficiales sin antecedentes penales ni policiales, no existen registros migratorios que acrediten su salida legal del país. Esto alimenta sospechas sobre el uso de pasaportes falsos para ingresar a Argentina o Uruguay.