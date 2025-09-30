¿Nueva pareja? Qué famosos pegaron onda en la fiesta de los Martín Fierro y pasaron la noche en el hotel

Finalmente, el misterio se resolvió. Ochoa confirmó que el famoso en cuestión era Martín Salwe, panelista de Pasó en América, y dio pistas para que las angelitas adivinaran quién era la mujer involucrada. “Ella es famosísima, labura en Telefe, es más chica que él, hace streaming”, lanzó.

Y sin más vueltas, reveló: “Martín Salwe pasó la noche con Juli Poggio”.

"Ella fue a la habitación, él intentó entrar disimuladamente, pero, como no estaba autorizado, necesitaba encontrar la manera de subir y lo habilitó Juli Poggio", detalló.

Cabe recordar que la ex Gran Hermano mantiene una relación abierta con su novio Fabrizio Maida. La actriz habló públicamente sobre su vínculo, asegurando que ambos tienen libertad para vincularse con otras personas, siempre desde el respeto y la honestidad.

Qué comentó Julieta Poggio sobre Thiago Medina que causó tanto revuelo

Desde el viernes 12 de septiembre, Thiago Medina atraviesa un delicado estado de salud tras protagonizar un accidente en moto en la localidad de Moreno. El ex participante de Gran Hermano fue intervenido quirúrgicamente de urgencia y permanece en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde sigue bajo estricta observación médica.

En medio de la preocupación generalizada, Julieta Poggio rompió el silencio y se refirió a su ex compañero del reality. Sin embargo, sus palabras generaron una fuerte polémica, ya que brindó una información incorrecta que muchos de sus seguidores consideraron grave y fuera de lugar.

La actriz habló sobre el estado de Thiago en Rumis, el ciclo de streaming donde participa desde hace tiempo. El fragmento con sus declaraciones se difundió rápidamente en redes sociales, generando todo tipo de reacciones.

Conmovida, Poggio expresó: “Cadena de oración para Thiago Agustín Medina, que está en el hospital de La Matanza. Que llegue la energía para él. Es un chabón muy fuerte. Es una situación muy triste e injusta. Cuando pasan cosas así se te cae el mundo. Lo único que se puede hacer ahora es rezar, tener esperanza y fe”.

Pero el error en la ubicación del hospital no pasó desapercibido. Muchos usuarios notaron que Medina no está internado en La Matanza, sino en Moreno, y no tardaron en cuestionarla con dureza. “Está en Moreno, no en La Matanza. Estás en otro planeta como siempre”, “Dejá de colgarte de Thiago que ni sabés dónde está”, “Informate un poco”, “¿Qué decís? ¡Ponete un gps!“, ”Los que no somos familia sabemos más que vos, burra", “Hay que rezar pero para que te informes”, fueron algunos de los comentarios filosos que le dejaron en redes.