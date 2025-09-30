El audio que compromete a uno de los detenidos del triple crimen narco: "Si me entrego, el jefe..."

Entre las pruebas más relevantes se encuentra un audio enviado por Magalí Celeste González Guerrero, funcionaria bonaerense y pareja de Miguel Ángel Villanueva Silva, ambos presentes durante el asesinato. En el mensaje dirigido a su madre adoptiva, González Guerrero expresa su temor: "Si me entrego, el jefe se va a enterar... necesito acomodarme acá con él". El audio fue hallado tras un allanamiento en su domicilio, cuando la madre buscaba desesperadamente a su hija.

