Policiales
Pequeño J
FLORENCIO VARELA

El audio que compromete a uno de los detenidos del triple crimen narco: "Si me entrego, el jefe..."

El audio fue hallado tras un allanamiento en la casa de una de las detenidas. Sus vínculos con Pequeño J y Matías Ozorio.

La investigación por el triple crimen que conmocionó al país suma nuevos elementos con la aparición de audios y testimonios que revelan cómo los testigos clave huyeron tras presenciar los hechos. Ozorio, identificado como mano derecha del líder narco conocido como 'Pequeño J', es uno de los prófugos más buscados. Su rol sería el de recaudador y hombre de confianza dentro de la organización.

Leé también Las raíces de "Pequeño J" en uno de los barrios más peligrosos de Trujillo, en Perú: "Siempre humilde, cabrón"
Entre las pruebas más relevantes se encuentra un audio enviado por Magalí Celeste González Guerrero, funcionaria bonaerense y pareja de Miguel Ángel Villanueva Silva, ambos presentes durante el asesinato. En el mensaje dirigido a su madre adoptiva, González Guerrero expresa su temor: "Si me entrego, el jefe se va a enterar... necesito acomodarme acá con él". El audio fue hallado tras un allanamiento en su domicilio, cuando la madre buscaba desesperadamente a su hija.
Los investigadores sostienen que tanto González Guerrero como Villanueva Silva escaparon del lugar del crimen para evitar ser asesinados por haber sido testigos. Se refugiaron en un albergue transitorio hasta ser localizados por la policía bonaerense. El abogado defensor confirmó que algunos detenidos no declararán aún debido a la complejidad del caso y las amenazas recibidas.
La causa avanza sobre la hipótesis principal: un conflicto interno en una banda narco habría desencadenado los homicidios. La policía desplegó múltiples operativos para dar con todos los implicados.

FUENTE: YOUTUBE
