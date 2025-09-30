El audio que compromete a uno de los detenidos del triple crimen narco: "Si me entrego, el jefe..."

La investigación por el triple crimen que conmocionó al país suma nuevos elementos con la aparición de audios y testimonios que revelan cómo los testigos clave huyeron tras presenciar los hechos. Ozorio, identificado como mano derecha del líder narco conocido como 'Pequeño J', es uno de los prófugos más buscados. Su rol sería el de recaudador y hombre de confianza dentro de la organización.
La investigación por el triple crimen que conmocionó al país suma nuevos elementos con la aparición de audios y testimonios que revelan cómo los testigos clave huyeron tras presenciar los hechos. Ozorio, identificado como mano derecha del líder narco conocido como 'Pequeño J', es uno de los prófugos más buscados. Su rol sería el de recaudador y hombre de confianza dentro de la organización.