"Me fui en blanco": el duro episodio de una participante en La Voz Argentina que generó conmoción

Tanto Lali como el conductor Nico Occhiato intervinieron rápidamente para frenar sus palabras y le recordaron que aún quedaba mucho por demostrar. Acto seguido, Iara intentó explicar lo que le había sucedido: “Me fui en blanco completamente”.

Lali, con la sensibilidad que la caracteriza, le dedicó unas sentidas palabras: “No te voy a mentir porque esto es una competencia, pero no te guíes por esta noche nomás. Es un gran recorrido y es el de una chica que está aprendiendo cómo ser una cantante profesional. Sos un ser humano, Iara, todos lo somos, y a todos nos pasan cosas de persona”.

¿Por qué un hombre irrumpió en el estudio de La Voz Argentina en pleno programa?

Nicolás Occhiato volvió a encontrarse con Apolo, el padre de Thomas Dantas, un brasileño extrovertido y encantador que ya había causado sensación en su debut. Esta vez, durante el tercer enfrentamiento del Team Luck Ra en La Voz Argentina 2025, el conductor protagonizó un nuevo momento con él que terminó con el hombre bailando samba en pleno escenario.

Todo ocurrió cuando Apolo decidió intervenir en medio de la competencia. Con un portugués algo complicado de seguir para muchos, lanzó una frase que dejó a todos boquiabiertos: afirmó que su hijo y Nicolás Behringer, el rival de Thomas en el duelo, “son el futuro de la nación”. Sin perder el entusiasmo, agregó que tenía una pista musical lista y que solo necesitaba un micrófono para cantar.

La intervención generó reacciones inmediatas. Juliana Gattas, fiel a su estilo, lo comparó con los pastores televisivos que suelen aparecer en los programas nocturnos de la televisión argentina. Su comentario provocó carcajadas en el estudio. A pesar del entusiasmo de Apolo, Occhiato fue claro y le negó la posibilidad de cantar. Sin embargo, quiso darle un momento de protagonismo y le pidió que mostrara algunos pasos de samba, el baile típico de Brasil.

Apolo aceptó sin dudar. Subió al escenario y se animó a mostrar sus movimientos frente a todos. Aunque su técnica no fue precisamente impecable, el momento se volvió divertido y relajado. “Baila como yo”, le dijo Nico en tono de chiste, mientras el público celebraba con risas y aplausos. Para cerrar, Apolo lanzó una frase en portugués tan confusa que ni siquiera Thomas, su hijo, logró entenderla. El episodio quedó como uno de los más comentados de la jornada.