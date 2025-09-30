El testimonio clave de la madre de un detenido que generó un giro en la investigación del triple crimen

Pero lo que resulta más llamativo es lo crucial que fue un testimonio para poder encauzar el caso en las primeras horas. Es que los investigadores habían llegado a la denominada casa del horror, donde las tres chicas fueron asesinadas. Alertados por vecinos y por las manchas de sangre encontradas en el lugar, el foco estuvo puesto en ese lugar pero los perros rastrillaron varias veces la zona y no pudieron rastrear los cuerpos de las tres jóvenes. La Policía llegó tres días después de los hechos y en las fosas ya se había hecho una carpeta de hormigón que impedía su detección.

Y en ese momento de la historia entra en escena la madre adoptiva de Magalí Celeste González Guerrero (28), una de las detenidas y pareja de Miguel Villanueva Silva, alias 'el Peruano'. Según reveló el ministro en el programa Wifi fue la mujer la que se acercó a la Policía en el momento del allanamiento para aportar información que después resultó clave.

Qué información dio la madre de Celeste

En un primer momento, la mujer acercó el audio que su hijastra le había mandado en la que se percibe su miedo por la posibilidad de ser asesinada por parte de a quien llama su "jefe", en lo que parecería ser una alusión a "Pequeño J". La señora detalló el miércoles pasado frente a las fuerzas de seguridad que Celeste le había mandado 14 mensajes que después había borrado, y en ellos, le confesaba que se "había mandado una cagada", en relación a su participación en los femicidios.

Fue ella quien le indicó a la Policía que era la dueña de la casa en cuestión. En el momento de su declaración informal con la Policía recibe un mensaje en modo efímero en su celular, el cual muestra a los investigadores y les permite grabarlo. Celeste se había ido a esconder con su pareja a un hotel alojamiento al enterarse del operativo policial que se desarrollaba en su casa.

En ese lapso, la pareja compuesta por Celeste y 'el Peruano' recibieron un pedido por parte de 'Pequeño J', quien les pedía que les pasaran la ubicación de dónde se encontraban. Por miedo, los dos decidieron no pasarle la información a 'Pequeño J' por temor a represalias y se alojaron en el albergue transitorio, donde el jueves pasado fueron encontrados.

La madre de Celeste le brinda a los investigadores el número de celular de su hijastra para que la puedan rastrear y es así cómo llegan a la zona del hotel alojamiento. Y es también la mujer la que reconoce que en esa zona, la pareja iba a ese hotel. Así, llegaron a la pareja, quienes a su vez, revelaron más información a la Policía.

Qué decía Celeste en el audio

"Tengo que ir sola y no quiero ir sola. No puedo ir sola. Tengo que arreglar esto, dame unas horas. Vos no sabes nada, no digas nada, no tenés idea nada. Borrá todo ya", se escucha a Celeste exigir a su madrastra en el audio que la mujer reveló a la Policía.

La grabación continúa: "Mamá borrá las conversaciones por favor. Necesito unas horas, porque si yo voy sola voy a pagar el pato de todo. Si me entrego el jefe se va a enterar y chau Celeste. Necesito acomodarme acá con él. No te voy a hablar más hasta dentro de unas horas".