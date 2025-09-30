Triple crimen Narco: detuvieron a "Pequeño J" y a Matías Ozorio en Perú

Embed

"La Policía nacional de Perú, junto a la Policía Federal e Interpol, acaban de anunciarnos la detención de Matís Ozorio en Perú, que es el segundo de esta organización", indicó Patricia Bullrich una hora antres.

Ya son nueve los detenidos por el triple crimen

El arresto se conoció apenas un poco más de una hora después de que en Lima cayera su mano derecha, Matías Agustín Ozorio; y así ya son nueve los detenidos por los femicidios de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi.

Los primeros en caer presos fueron Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes ya fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero.

Este fin de semana fueron capturados Víctor Sotacuro Lázaro, en la ciudad fronteriza de Villazón, en Bolivia; y Ariel Giménez, quien está acusado de cavar la fosa y enterrar a las víctimas.

Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, en tanto fue aprehendida este lunes por haber estado en el mismo auto con su tío la noche del crimen de las chicas. Ambos fueron indagados en las últimas horas por el fiscal de Homicidios Carlos Adrián Arribas y declararon.

La historia de “Pequeño J”

Su apodo lo obtuvo desde chico por ser hijo de Janhzen Valverde, el integrante de una banda criminal que fue asesinado en 2018 en un ajuste de cuentas.

Janhzen Valverde (nacido el 16 de octubre de 1979) fue señalado por haber ejercido violencia de género contra su pareja Yuliana Victoriano y por haber abandonado a sus dos hijos, Tony y Sandy, a quienes les negó la cuota alimentaria.

AI2MVE56CFGHJM3CMTRRY35O6Q Las víctimas.

Además, el hombre fue integrante de la banda delictiva “Los Injertos de Nuevo Jerusalén”, originada en el asentamiento humano Nueva Indoamérica, en el distrito La Esperanza de la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. Allí, además, nació y creció “Pequeño J”.