Juicio por el asesinato de bebés en un hospital de Córdoba: qué dijeron los padres de una de las víctimas

En declaraciones que formuló tras declarar en el juicio, Cáceres señaló: "Yo lo que quiero saber es el nombre de una persona. Quedó demostrado con la mancha con sangre en la pierna, que mi hijo no necesitaba nada, solo una vitamina. Él era un niño sano y estaba demostrado".

“A él le cambiaron la ropa, hay una parte del body que nunca apareció y me lo entregaron con otra ropa”, añadió la madre.

La mujer detalló: “Hoy tengo 2 hijos más y me tengo que levantar por ellos. Hay que salir a luchar por él a pesar de la bronca e impotencia, el amor es más fuerte que todo y me levanto de esto”.

“Lo único que espero es la verdad del juicio y que paguen los responsables”, dijo Vanesa. Tras ser consultada sobre las reacciones de Brenda Agüero, la víctima respondió: “La miraba fijamente y en un momento dude de seguir declarando con ella presente, ya que la veía que no se conmueve nunca con nada”.

ZG5YMAFUDVH5RNQJMNMGQB5LA4.avif Familiares de los bebés muertos.

Por otro lado, afirmó que “no le dieron ninguna explicación acerca del cambio de ropa” y que “no desconfió en ese momento, no se le ocurrió nada de esta magnitud”.

Luego confirmó: “Lo que si me entero por los medios es que había fallecido hace como cinco meses y allí empecé a atar cabos de lo que venía pasando con los bebés en ese lugar, ese 18 de marzo se nos vino el mundo abajo con mi familia”.

La madre contó que no le explicaron de qué murió su hijo

“Ellos nunca supieron explicarme el porqué de su muerte y el daño que tenía en su corazón. No me dieron certezas de lo que pasó con mi hijo”, agregó la madre.

“En ese momento, cuando terminé el trabajo de parto, me dejaron pasar sola, hasta que mi hijo no estuvo en estado crítico no dejaron pasar a nadie. Se amparaban con el protocolo covid en 2022 y se justificaban con eso para que entráramos solas”, manifestó Vanesa.

Además, mencionó que “les conviene que entremos solas en estado de vulnerabilidad, es ilógico que no haya una compañía, yo tuve mis otros hijos en otros sanatorios y nunca paso esto”

Asimismo, clarificó: “Yo creo que las pruebas son suficientes para detenerla a Brenda en el lugar de acusada”. Por último, describió: “Después de esto recibí miles de mensajes de mujeres que habían pasado por lo mismo y por violencia obstetricia en el lugar”.