Muertes de bebés en Córdoba: qué declaró la primera médica que advirtió algo "raro"

Las fuertes declaraciones de una de las médicas acusadas de las muertes de los bebés en Córdoba

La mujer es especialista en Obstetricia y Tocoginecología y fue imputada por el fiscal Raúl Garzón por los delitos de omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal con encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público.

“A la luz de los hechos, con dos autopsias con causa no natural, me resulta inevitable que no pueda asociar para atrás que Gino, que Isabella, tal vez Francisco, Benjamín y otros niños fueron víctimas”, agregó.

Moralez aseguró que la muerte de los bebés “fue una bomba que estalló” en el hospital y aseguró sentirse abandonada por el Ministerio de Salud, que le hizo un sumario interno sin ningún tipo de apoyo. Reveló que debido a la imputación en el expediente, se vio obligada a tomar medicación.

En ese sentido, la médica contestó a las acusaciones de la defensa de Brenda Agüero, que había dicho los bebés murieron por la poca limpieza en el hospital.

“No era una mugre, no se hacían experimentos ni había tráfico de órganos. El hospital Materno Neonatal era una institución excelente, que se ocupaba de cuidar a las madres y a sus bebés”, dijo.

Las dudas de cinco familias: las denuncias que iniciaron la investigación

Este caso se hizo público en agosto de 2022 cuando cinco familias denunciaron las muertes sospechosas de bebés que habían nacido sanos en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo. Los fallecimientos ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y dos más el 6 de junio de 2022.

Los informes determinaron que dos bebés, nacidos el 6 de junio último, ocurrieron por cuadro de "hiperpotasemia" que fue causado por "por exceso de potasio e insulina inyectada de manera intencional", ya que se descartaron otras patologías, error y mala praxis en las muertes.

Solo a dos de los fallecidos se habían realizado las autopsias, en tanto los restantes tres fueron exhumados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para ser sometidos a estudios de ADN.

Los restantes acusados son la ex directora del hospital Liliana Asís, quien se encuentra con prisión domiciliaria, por los delitos de "falsedad ideológica y omisión de deberes de funcionaria pública", a lo que ahora se suma ""encubrimiento agravado por su calidad de funcionario público".